СМИ: Бритни Спирс выходит замуж за Сэма Асгари

Вчера Бритни Спирс, вернув себе право водить машину, прокатилась по окрестностям Лос-Анджелеса вместе с бойфрендом Сэмом Асгари. Папарацци удалось сделать несколько кадров, как поп-звезда покупает напитки в придорожном кафе. На этих кадрах журналисты и фанаты обратили внимание на кольцо с крупным камнем на безымянном пальце левой руки, которое почти все приняли за помолвочное. Пока одни поклонники в восторге от этой новости и поздравляют пару, другие напоминают: даже если помолвка и была тайной, то свадьба состоится не скоро.

Пока отец Бритни остается ее опекуном, певица не может выйти замуж без его разрешения. Об этом она подробно рассказала на громком слушании 23 июня. Спирс тогда же заявила, что Джейми Спирс не разрешил ей снова рожать детей, и по настоянию опекунов певице пришлось носить противозачаточную спираль.

Мне вставили внутриматочную спираль, чтобы я не забеременела. Сейчас я хочу выйти замуж и родить ребенка. Я хотела вынуть спираль и завести ребенка, но опекун не разрешил мне. Они не хотят, чтобы я рожала, – пожаловалась Спирс в июне.

Напомним, Бритни и Сэм познакомились на съемках клипа Slumber Party пять лет назад. Позже Спирс рассказывала о начале отношений с Асгари в одном интервью так:

Мы оказались в одной комнате, где нам пришлось 20 минут сидеть вместе и ждать начала съемок. Мы были там одни и нам пришлось разговаривать. Он понятия не имел, кто я. Он, конечно, знал мое имя, но совершенно не знал меня, как человека. Мы начали говорить о разных вещах, которые нам обоим нравятся. Например, о суши. А потом решили, что сходим однажды поесть суши вместе. Таким образом, я решила дать ему свой номер.

Сэм Асгари и Бритни Спирс в клипе Slumber Party

В ноябре 2016-го появились первые совместные фото манекенщика и тренера Асгари и поп-звезды Спирс, в феврале 2017-го Бритни взяла нового парня, который младше ее на 12 лет, с собой на вечеринку американского музыкального продюсера Клайва Дэвиса в честь премии Grammy. Через год журналисты впервые заподозрили, что Бритни и Сэм обручились. Однако, свадьба так и не состоялась, а год спустя Бритни снова попала в реабилитационную клинику, куда ее определил отец из-за якобы проблем с психическим здоровьем. Первый совместный выход Бритни и Сэм, 2017 год

Впрочем, на отношения с Сэмом никакие перипетии жизни Бритни не влияют – молодой человек всегда и во всем поддерживает свою известную подругу, публично осуждая ее отца, и вместе с любимой борется за ее свободу.

Напомним, что в 2004 году, после трех месяцев знакомства, Бритни вышла замуж за танцора Кевина Федерлайна, от которого родила двоих сыновей. Сейчас мальчики находятся на попечении отца, а Бритни выплачивает бывшему мужу алименты на содержание сыновей.