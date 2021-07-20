 

Мнение: Страна победивших негров

20.07.2021, 12:34, Разное
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Читаю сегодня в Дзене – в любимой рубрике обзоров простого народа о фильмах. И вдруг – про очень старый, еще немой американский фильм, о котором я слышал только то, что это типа классика:

«Рождение нации»
А теперь давайте вернемся в далекое прошлое, а именно в 1915 год. Тогда ни о каком равенстве в американском обществе речи не шло. Рабство было отменено, но стереотипы по поводу чернокожего населения процветали. Фильм «Рождение нации» стал олицетворением всех расистских убеждений тогдашней элиты.
Сейчас про фильм мало кто вспоминает. По сюжету в США происходит революция, в результате которой к власти приходят афроамериканцы. Они тут же начинают унижать белых, из-за чего страна погружается в полный мрак. В финале трехчасового полотна на помощь угнетенным белым приходят члены ку-клукс-клана, которые свергают диктаторов.
Картина имела ошеломляющий успех и стала одним из самых обсуждаемых фильмов своего времени. А еще фильм возродил движение ку-клукс-клан, которое перестало существовать еще в 1870-е годы. Разумеется, расистские стереотипы в обществе лишь окрепли”.

Хм… Однако! А с чего вообще 100 лет назад американское общество УЖЕ мучили такие страхи? То есть они, получается, 100 лет невротически боялись – а сейчас наконец смирились с неизбежным.

Источник: Размышления вольного социолога



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