Кофе не сбивает ритм сердца у большинства людей



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Профессиональные кардиологические сообщества рекомендуют избегать напитков с кофеином, чтобы снизить риск развития нарушений сердечного ритма (1, 2). Доказательства, которые подкрепляют этот совет, основаны преимущественно на небольшом исследовании 1980-х годов. Более поздние исследования обычно показывали, что у людей, которые пьют кофе, вероятность тахиаритмии (нарушения ритма с частым сердцебиением) не увеличена.

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско провели крупное исследование, чтобы уточнить возможную связь кофе с риском аритмий. Они указывают, что у кофе есть множество полезных эффектов (например, противовоспалительный, снижение риска развития рака, диабета). Более того, они особенно выражены при употреблении кофе с кофеином. Воздерживаясь от его употребления, люди будут получать меньше полезных веществ.

Для исследования ученые проанализировали данные более 386 тысяч человек, информацию о которых собрал британский Биобанк. Во время наблюдения в течение 4-5 лет аритмии развились примерно у 17 тысяч из них. Все участники подробно рассказали, как часто они употребляют кофе.

Ученые не обнаружили связи между режимом употребления кофе и риском аритмий у участников. Более того, исследование показало, что ежедневное употребление кофе было связано со снижением риска аритмий на 3%.

«Мы не обнаружили доказательств распространенной рекомендации избегать кофе и кофеина. Для некоторых людей кофеин может быть триггером аритмии, но доказательства говорят о том, что эти случаи редки», – сообщил доктор Грегори Маркус, соавтор исследования.

В своем исследовании авторы также учитывали генетические факторы, которые могут влиять на то, как переносят кофеин разные люди.

«Большинство людей, даже те, у кого есть аритмии, могут выпить чашку кофе. А некоторым их них кофеин кофе может помочь снизить риск аритмий», – считает Маркус.