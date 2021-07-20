Двоих украинских яхтсменов в Грузии освободили с отменой судимости – Кулеба

По словам министра, с ноября 2020 года украинская сторона вела с Грузией “непростые переговоры и взаимодействие на грани с борьбой” за их освобождение.

“Пришлось даже президенту подключаться, и в конце концов были достигнуты договоренности. Что очень важно: людей освободили, даже отменив их судимость. Это значит, что они могут просто забыть эти месяцы в грузинской тюрьме, как страшный сон, дальше жить нормальной полноценной жизнью и к ним нет никаких претензий”, – сказал он.

Контекст:

Украинских моряков задержали грузинские пограничники в ноябре 2020 года, писала “Думская”. Яхтсмены утверждают, что двигались в сторону Турции и не планировали заходить в порты Грузии.

На яхте Insieme находились три человека: капитан Хомич, нанятый по контракту яхтсмен Дьяченко и владелец яхты, гражданин Грузии Михаил Батурин. Он был сотрудником государственной службы охраны во времена президентства Саакашвили. Из-за этого жена Хомича Валерия связывала задержание и арест яхтсменов “с политической обстановкой в Грузии”.

Представитель МИД Украины в феврале 2021 года вручал ноту временному поверенному в делах Грузии в Украине из-за задержания украинцев, призвав обеспечить объективное расследование этого происшествия и освободить украинских граждан.

19 июля бывший президент Грузии, глава Исполкома реформ Украины Михаил Саакашвили, заявил, что яхтсменов отпустили. По его словам, это было условием визита президента Украины Владимира Зеленского в Грузию, который состоялся в понедельник.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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