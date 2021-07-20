 

“Прекрасная семья”, “Молодцы, что дружные”. 50-летний Виталий Кличко обнародовал редкое семейное фото

20.07.2021, 12:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Друзья! Спасибо всем за то количество поздравлений и теплых слов, которые я получил! Могу сказать, что в свои 50 я – счастливый человек. А сил и вдохновения хватит на воплощение еще многих планов! Отметил юбилей с родными и близкими. Все шлют вам наилучшие пожелания”, – подписал он фото. 

“Виталий, у тебя прекрасная семья”, – отреагировали на фото подписчики.

“Красавцы. Молодцы, что дружные”, – прокомментировали фото пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Віталій Кличко (@vitaliyklitschko)

Контекст:

Виталий Кличко – обладатель званий “Почетный” и “Вечный” чемпион мира по боксу по версии WBC. Завершил карьеру в 2013 году. С 2014 года занимает пост мэра украинской столицы.

Кроме двоих сыновей у Виталия Кличко есть дочь Елизавета-Виктория. Мэр Киева редко делится в сети семейными снимками и рассказывает о детях. Жена Кличко Наталья проживает в Германии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.05 / Казанского стрелка поместили в одиночную камеру с круглосуточным видеонаблюдением

03.09 / Рынок ПК в РФ вырос на 30% во втором квартале

17.01 / Анестезиолог развеял популярные мифы о наркозе

27.08 / В мире: Запад ждет возвращения Лукашенко в свои объятия

05.12 / Обвиняемый в превышении полномочий экс-«беркутовец» вернулся в полицию Украины

15.07 / Fox News – американцам запретят критиковать вакцину даже в СМС

05.05 / В 2019 году Зеленский планировал сделать заявление о деле сына Байдена, которое Джулиани обсуждал с Ермаком – экс-советник президента Украины

25.03 / Песков рассказал о самочувствии Путина после прививки от коронавируса

17.10 / Ученые предупреждают о неизбежности извержения супервулкана Йеллоустон

08.10 / Москва отреагировала на решение Польши по Газпрому

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика