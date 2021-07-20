 

“Волк и лысый плешивый волченок”. Демин сравнил себя с Олегом Винником. Фото

20.07.2021, 12:30, Новости дня
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“Волк и лысый плешивый волченок. Кстати, поспорили с Олегом на ящик пива. Какая фотка вам больше понравится – первая или вторая?” – спросил он. 

Демин опубликовал одно и то же фото в цветном и черно-белом вариантах.

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Публикация от Слава Демин (@slavademin_official)

Контекст:

Слава Демин родился 29 августа 1984 года. Он начал карьеру в качестве радиоведущего на радио “Львівська хвиля”. С 2008 года является ведущим на радио “Люкс ФМ”.

Олег Винник родился 431 июля 1973 года. Свою карьеру певец начинал в Германии. Получил известность в Германии, Австрии и Швейцарии как исполнитель главных ролей популярных мюзиклов под сценическим именем Olegg. В 2006 году певец сосредоточился на карьере эстрадного артиста в Украине. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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