Бросила “коктейль Молотова”. В Киеве женщин пыталась ограбить банк – полиция

После поступившего сообщения о нападении на банковское учреждение полиция ввела специальную операцию.

“В помещение банка вошла неизвестная и бросила подожженную бутылку с жидкостью, а затем начала угрожать оружием и требовать деньги. Работники учреждения выполнили ее требование и немедленно вызвали полицию, которая за несколько минут прибыла по адресу и у выхода задержала злоумышленницу”, – говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/4149959858393087



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—