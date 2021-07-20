Бросила “коктейль Молотова”. В Киеве женщин пыталась ограбить банк – полиция
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После поступившего сообщения о нападении на банковское учреждение полиция ввела специальную операцию.
“В помещение банка вошла неизвестная и бросила подожженную бутылку с жидкостью, а затем начала угрожать оружием и требовать деньги. Работники учреждения выполнили ее требование и немедленно вызвали полицию, которая за несколько минут прибыла по адресу и у выхода задержала злоумышленницу”, – говорится в сообщении.
В результате инцидента никто не пострадал.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/4149959858393087
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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