 

Бросила “коктейль Молотова”. В Киеве женщин пыталась ограбить банк – полиция

20.07.2021, 12:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

После поступившего сообщения о нападении на банковское учреждение полиция ввела специальную операцию.

“В помещение банка вошла неизвестная и бросила подожженную бутылку с жидкостью, а затем начала угрожать оружием и требовать деньги. Работники учреждения выполнили ее требование и немедленно вызвали полицию, которая за несколько минут прибыла по адресу и у выхода задержала злоумышленницу”, – говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/4149959858393087


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.09 / Назначены сенаторы от Ростовской и Пензенской областей

17.03 / Угрозы нападения нет — Столтенберг успокоил союзников по НАТО в связи с опасениями из-за активности России и Китая

16.10 / “Все политики боятся”. Зеленский озвучил три последних вопроса всеукраинского опроса

19.06 / Таран прокомментировал информацию о “заморозке” военной помощи США: РФ ведет войну против нас на всех фронтах

12.05 / СК: Галявиев в день нападения установил взрывное устройство в школе

18.11 / Times – британскому пенсионеру пришлось дважды совершить марафонский велотур, чтобы зафиксировать рекорд

18.04 / Ляшко рассказал, когда в Украине начнут “вакцинировать всех” от COVID-19

04.08 / В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

25.01 / Суд подтвердил законность действий прокурора САП, закрывшего дело “Роттердам плюс”

11.08 / Украинский депутат – власти никак не реагируют на заявление о подготовке госпереворота

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика