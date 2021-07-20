 

В Харьковской области задержали бывшего “депутата ЛДНР” – СБУ

20.07.2021, 12:30, Новости дня
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Сотрудники спецслужбы установили, что житель Луганска в 2014 году участвовал в создании незаконных органов власти на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области и причастен к принятию фейковой “конституции ЛНР”.

Во время обыска у задержанного обнаружили “паспорт гражданина ЛНР”, а также “регистрационные документы” псевдогосударственного образования.

“Установлено, что он был “депутатом” так называемых “народного совета” и “парламента союза народных республик Л/ДНР”. Руководители псевдогосударственного образования неоднократно поощряли злоумышленника за активную подрывную деятельность, направленную против Украины”, – говорится в сообщении.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – пять лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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