Ученые в Мурманске разрабатывают новый метод очистки почвы от нефти

Отечественные исследователи из Кольского научного центра (Мурманск) рассказали о своей новой работе, целью которой должно стать создание новой методики очистки почвы от загрязнений нефтью.

Как пояснили ученые, для этого они планируют использовать колонии особых бактерий. По плану, технология должна быть представлена к осени текущего года.

Такая методика может стать очень полезной для восстановления экологического равновесия в регионах, где разливы нефти и нефтепродуктов случаются часто. Разумеется, речь идет о районах, где ведется активная добыча данного полезного ископаемого. К сожалению, до сих пор абсолютно чистого производства пока еще никто не придумал. Поэтому приходится тратить много сил и ресурсов на устранение последствий загрязнений.