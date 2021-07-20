Эксперты назвали пять ожидаемых смартфонов 2021 года

Эксперты цифрового рынка РФ назвали пять ожидаемых смартфонов 2021 года. Среди них имеются как флагманские, так и бюджетные модели.

Именно такой является южнокорейская новинка Samsung Galaxy A03s. В ней установлен процессор MediaTek Helio G35, который уже протестировали в бенчмарке Geekbench. Также Galaxy A03s сможет похвастаться 4 Гб ОЗУ и 6,5-дюймовым экраном. Основная камера имеет три модуля и 13 Мп, а фронтальная всего один на 5 Мп. Сканер отпечатка пальцев будет встроен в боковую грань смартфона. Аналитики прогнозируют ему стоимость не больше 10 тыс. рублей, исходя в своих расчётах исключительно из характеристик. Немногим больше придётся отдать за Samsung Galaxy S21 FE. Эта модель должна стать более доступной, если сравнивать с флагманами компании, но практически не уступающая ей в «начинке». Экран оснащён AMOLED-матрицей и диагональю 6,4 дюйма. Процессор Snapdragon 888 для Китая и Exynos для других рынков. Основная камера имеет тройной модуль на 32, 12 и 8 Мп. Фронтальная всего один – 12 Мп. Собственная память устройства 128 или 256 Гб, а оперативная – 8 Гб. Ёмкость батареи 4400 мАч. Стоимость пока не называется.



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Тройку лидеров открывает фирменный Google Pixel 6 и модель 6 Pro. В этот раз в компании решили сделать свой собственный процессор Whitechapel, который сможет противостоять конкурентам за счёт своего исключительного быстродействия. В остальном модели не сильно отличаются друг от друга. Из имеющихся данных инсайдеров, младшая версия оснащена 6,4-дюймовым экраном, а более дорогая получила диагональ 6,7 дюймов. В остальном телефоны не отличаются, так как имеют три модуля основной камеры на 50 Мп и внушительный аккумулятор – 5000 мАч. На втором месте разместился Samsung Galaxy Z Fold 3. Его презентация должна состояться 3 августа. В компании обещали доработать в этой версии складной экран, чтобы складка была незаметна. При этом ничего не известно о защите от пыли и влаги, которой не было у предыдущих моделей. Вероятнее всего процессором выступит Snapdragon 888, а тройной модуль камеры на 12 Мп ничем не отличается от Galaxy S21 Ultra. Главным недостатком его будет цена, ведь на старте продаж ориентировочно придётся заплатить от 170 до 180 тыс. рублей.



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Неоспоримым лидером рейтинга стали iPhone 13 Pro и Pro Max. Именно эти модели, а не стандартная, привлекают внимание потенциальных покупателей. Всё дело в частоте работы экрана, которая только у вышеперечисленных будет 120 Гц. Также они получат более внушительный дисплеи с диагональю 6 и 6,6 дюймов у версий Pro и Pro Max соответственно. Для сравнения стандартный iPhone 13 сможет похвастаться только 5,4-дюймовым экраном. Также все версии должны получить более внушительную по размеру камеру. В этом случае инженеры из Apple не стали уступать своим принципам, ведь продолжают улучшать этот показатель. В частности, в новых версиях должна появиться оптическая стабилизация, работающая за счёт сдвига матрицы. Светочувствительность камеры f/1.8 позволит делать качественные фотографии или записывать видео в хорошем качестве даже при недостаточной освещённости. Исходя из неподтверждённой информации, новый iPhone 13 также получит уникальную расцветку, которая будет темнее доступных Space Gray и Graphite.

Источник: basetop.ru