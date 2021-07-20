Модуль «Наука» освятили перед запуском к МКС

Настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца в городе Байконур отец Сергий (Бычков) освятил ракету-носитель «Протон-М» с многофункциональным лабораторным модулем «Наука» перед предстоящим на среду запуском.

«Да», – ответил он на вопрос, проведен ли чин освящения ракеты с модулем, передает РИА «Новости».

По словам отца Сергия, никаких нововведений в чин освящения в связи с планируемым запуском модуля «Наука» не вносилось. «Помоги, Господи», – прокомментировал батюшка предстоящий пуск.

Запуск запланирован на 21 июля 17.58 мск, а стыковка с МКС – на 29 июля.

Модуль «Наука» предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С «Наукой» российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.

Напомним, 10 июля глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о заправке МЛМ «Наука» для запуска на МКС.