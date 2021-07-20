ОКБ «Сухого» показало систему дополненной реальности для сборки самолетов

Конструкторское бюро «Сухого» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорация «Ростех») показало на своем стенде на авиасалоне МАКС систему дополненной реальности, облегчающую сборку самолетов.

Система используется с очками дополненной реальности или с вебкамерой и позволяет с помощью 3D-модели проконтролировать процесс сборки самолета, передает ТАСС. На данный момент технология проходит опытную эксплуатацию, рассматривается возможность ее внедрения в массовое производство.

Напомним, в мае «Сухой» начал строить однодвигательный истребитель пятого поколения.