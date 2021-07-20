 

Число зарегистрированных в РФ случаев коронавируса превысило 6 млн

20.07.2021, 12:22, Новости дня
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В РФ зафиксировано более 6 млн случаев коронавирусной инфекции за все время пандемии, сообщили в оперативном штабе.

За все время пандемии ко вторнику выявили 6 млн 6 тыс. 536 случаев коронавируса, 149 тыс. 922 пациента умерли, 5 млн 282 тыс. 213 выздоровели, передает РИА «Новости».

Напомним, за минувшие сутки в РФ выявили 23 тыс. 770 новых случаев коронавируса.

Накануне, 19 июля, в РФ выявили 24 тыс. 633 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев уменьшилось на 863.



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