Скандалы: Гузели Ганиевой не хватило подарков

Российская модель обвинила американского миллиардера Леона Блэка в изнасиловании, унижениях и домогательствах

Американский миллиардер и основатель инвестиционной компании Apollo Global Management Леон Блэк делал подарки на миллионы долларов российской модели Гузели Ганиевой, обвинившей предпринимателя в изнасиловании и домогательствах. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на адвокатов Блэка. Ганиева подала на Блэка в суд в июне. Она заявила, что в 2008-м после знакомства с бизнесменом в Нью-Йорке она подверглась садистским действиям сексуального характера с его стороны. А после этого на протяжении нескольких лет пережила множество унижений и запугиваний.

Блэк тогда назвал обвинения модели ложью и заявил, что на протяжении нескольких лет Ганиева вымогала у него деньги, угрожая раскрыть информацию, которая повредит его репутации и семье. Сейчас защитники миллиардера раскрыли детали отношений бизнесмена и модели.

По их словам, Ганиева видела «золотой билет» в отношениях с Блэком. «Она неоднократно просила оплачивать аренду дорогой квартиры в Верхнем Ист-Сайде, роскошный автомобиль, шикарные каникулы, оплату обучения актерскому мастерству в Колумбийском университете, украшения, одежду, предметы роскоши, денежные подарки». Защитники предпринимателя уточнили, что совокупная сумма всех этих подарков составляла миллионы долларов.

Адвокаты сообщили, что Блэк и Ганиева встречались с 2008 по 2014 год эпизодически и исключительно по обоюдному согласию. Они также опровергают описанный россиянкой инцидент в 2014 году, когда бизнесмен якобы ворвался в ее квартиру и изнасиловал. По словам защиты, та встреча была «заранее спланированным романтическим вечером», а после него Ганиева отправила Блэку сообщение со словами благодарности.

Однако в июне 2015 года модель начала вымогать деньги у миллиардера. Как рассказали его адвокаты, Ганиева потребовала $100 млн, угрожая, что в противном случае раскроет информацию, которая нанесет вред личной жизни Блэка и его деловой репутации.

Сначала модель утверждала, что на протяжении последних лет была фактически женой бизнесмена, поэтому имеет право на половину его состояния. В октябре она встретилась с Блэком в ресторане, чтобы уладить конфликт. Защитники утверждают, что предприниматель предложил бывшей подруге соглашение, по которому он будет выплачивать ей по $100 тыс. ежемесячно на протяжении следующих 15 лет. Ганиева приняла его и призналась, что выдвигала обвинения, не соответствующие действительности, под действием стресса. Она также пообещала никогда не подавать на него в суд и не сообщать какие-либо компрометирующие сведения.

Блэк заявил, что выплачивал экс-подруге деньги до марта 2021 года, когда Ганиева впервые опубликовала в Twitter обвинения в надругательствах. Сама модель в своем иске сообщала, что деньги ей поступали со счета компании E Trust, о которой она никогда не слышала.

Forbes оценивает состояние 69-летнего Блэка в $9,2 млрд. Основанная им компания Apollo Global Management управляет активами на $400 млрд. В марте он ушел из компании на фоне скандала — выяснилось, что бизнесмен заплатил за профессиональные услуги $158 млн обвиненному в педофилии и организации проституции финансисту Джеффри Эпштейну.

Михаил Котляр