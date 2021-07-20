 

Мнение: Вредительская информация

20.07.2021, 12:10, Разное
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В Уголовный кодекс России следует внести дополнения, предусматривающие ответственность за призывы к отказу от вакцинации от коронавируса, считает первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Соответствующее письмо Петров отправил на имя главы Минюста Константина Чуйченко.

Представитель Общественной палаты признался, что его «вдвойне обескураживают» заявления медиков, распространяющих «мифы и домыслы о вреде вакцин». Он предложил министру оценить идею внесения дополнений в УК РФ, предполагающих ввести ответственность за призывы к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, а также ответственность для медиков, «распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании».

Пока что это просто инициатива очередного микро-людоеда, желающего выслужиться. Но инициатива строго в русле текущих тенденций. Особенно умиляет определение "вредительская информация". Если врач пытается снизить вред для пациента, то получается, что тем самым он вредит режиму. У которого совершенно другие приоритеты, к здоровью людей не имеющие никакого отношения.

Врач, который заботится о здоровье пациента, фашистскому режиму совершенно не нужен. Нужен врач, без содрогания и сомнений втыкающий иглу по указанию руководства. С чем угодно и в кого угодно. «Нам не нужны умные, нам нужны преданные».

Источник: Эль Мюрид



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