Мнение: Как пираты воруют труд

Главная проблема при обсуждении пиратства — застилающая глаза жадность. Правообладатели не могут мыслить трезво, так как думают об упущенных доходах. Пользователи видят всё как в тумане, потому что у них есть возможность сэкономить. Логика с трудом пробивается через животные инстинкты.

Вот классический пример: «пиратство — не воровство, так как при воровстве у тебя воруют автомобиль, а при пиратстве твой автомобиль остаётся у тебя, с него просто делают копию».

Казалось бы, 2021 год на календаре, но жадность до сих пор заставляет пиратов верить в это ложное сравнение. А ведь пират ворует «автомобиль» не у соседа, с «автомобиля» которого он снимает копию, а у автозавода!

Вот ещё одна шутка:

1. Спиратил игру за 60 долларов.

2. Стёр её и установил её ещё 9 раз.

3. Разработчик потерял 600 долларов.

Смешно, но только если закрыть глаза и заткнуть уши, чтобы было удобнее игнорировать аргументы другой стороны.

Аналогией пиратства является отнюдь не кража автомобиля. Представьте себе автослесаря, которому вы привезли свой автомобиль, чтобы тот нашёл неисправность. Слесарь тратит три дня на диагностику, после чего точно выявляет проблему: надо заменить копеечную деталь. Покупатель, узнав об этом, говорит: спасибо, здорово помогли. Теперь я поеду на соседний автосервис, где мне всё сделают по вашим указаниям за 1 час. Платить вам за диагностику я не буду. Голова у вас осталась на плечах, руки тоже, я у вас ровным счётом ничего не украл.

Забавнее всего тут то, что пиратов сильнее всего любят противники капитализма, называющие себя «людьми труда». Они не хотят понимать, что пираты воруют труд, а не капитал.

Ещё пример. Репетитор учит школьника математике, его время стоит 2400 рублей в час. Клиент говорит: мы тут скооперировались с соседями, давайте вы будете учить группу из 6 человек. Репетитор соглашается.

Занятие заканчивается, один из шести школьников платит репетитору свою долю, 400 рублей. Остальные встают и собираются уходить. На вопрос репетитора про деньги школьники отвечают: так ведь Нестор вам уже заплатил. Какая вам разница, читать лекцию одному Нестору или сразу всем нам? От добавления одного школьника ничего не меняется, так что и платить вам не за что.

Идейные пираты, пытающиеся доказать своё благородство, больше всего похожи на походных жлобов. Туристы, расположившись на берегу реки, кидают в котелок продукты. Маша кинула мясо, Гоша крупу, Петя картошку, Аня приправы. Тит набрал воды, а Евлампий пошёл и нарубил дрова. Через полчаса суп готов. В этот момент Нестор поправляет свою чёрную треуголку, обнажает ложку и подсаживается к костру. А что такого, говорит Нестор, вы ведь всё равно знали, что я иду с вами, и приготовили с запасом, чтобы хватило на меня.

Ровно так ведут себя и компьютерные пираты. Они пользуются программами нахаляву только потому, что разработчики и покупатели программ платят за них. Если бы не пираты, те же программы были бы качественнее, а стоили бы при этом дешевле.

Выше я указал на элементарные ошибки в логике пиратов. Вместе с тем, как вы знаете, я не являюсь ни противником торрентов, ни защитником копирайта. Текущая система авторского права крайне несовершенна. Многие правообладатели являются или просто паразитами, или самыми настоящими вредителями, душащими реальных авторов и тормозящими развитие технологий. Зачастую у порядочного человека просто нет иного выбора, кроме как украсть нужную ему программу или игру.

Вместе с тем всё это не означает, что пиратство — нормальное явление. Пиратство является меньшим злом по сравнению с диктатом олигополий и прочими уродливыми явлениями современного информационного мира, однако оно всё же остаётся злом. Нам следует думать не об оправдании пиратства, но об искоренении причин, которые вынуждают простых пользователей испытывать невольные симпатии к пиратам.

Обновление. Спасибо читателям, вот ещё одна хорошая аналогия. Пираты — это зайцы в автобусе. А в самом деле, зачем платить за проезд? Автобус так и так по маршруту едет, не всё ли ему равно, сколько человек везти?