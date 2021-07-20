Мнение: Законсервировать мир навсегда

А интересно – это вообще возможно, хотя бы теоретически – поставить заслон на пути тотальной цифровизации всего и вся? Скорее всего нет, поезд ушел. Хотя, как мне кажется, это сделать НАДО. Ведь уже более чем понятно, что в “новой нормальности”, которую нам тут пытаются навязать, само понятие “частной жизни” исчезает как дым. Эта опция в новой нормальности просто не предусмотрена. Если это “плата за прогресс” – то нафиг такой прогресс?

Вот новость из мира автомобилей, прочитал в телеграм-канале:

“Тачки тоже оцифруют



Цифровое будущее накрывает колпаком, и налогами наши верховые не ограничиваются. Правительство пилит систему тотального контроля за транспортом, назвали «Автодата».

Данная штука будет буквально каждую минуту собирать и хранить любую инфу о транспорте: дороги, машины, техсостояние авто, маршруты, навигационные данные, грузы, пассажиры, штрафы, страховки и т.п. Рубежа и потока, видать, недостаточно.

Данные будут обязаны подгружать заводы-производители, владельцы дорог, перевозчики и разные операторы камер наблюдения, гайцы, страховщики, таксисты, а также сами владельцы. Вся информация должна быть актуальной и своевременной. Есть интересные приколы, например, «автопроизводитель должен раз в минуту получать информацию о местоположении, скорости и направлении движения машин, собирать навигационные данные и данные бортовых компьютеров, каждые полчаса должны фиксироваться данные о состоянии фар и габаритных огней, о срабатывании индикатора ошибки двигателя, неисправности тормозной системы, износе тормозных колодок, дорожных работах, снижении видимости, усталости водилы. Каждые 15 минут это все будет обновляться в системе.

Работают скопом: Минпромторг, Минтранс, Минцифры, Минэкономразвития. Один из разработчиков – НП ГЛОНАСС. Законопроект планируют вынести на голосование в октябре. Снова все делается ради безопасности движения и соблюдения законности на транспорте, также система будет использоваться для розыска злодеев. Говорят, что данные будут доступны за плату всем, но без перс. данных. А вообще, у нас и так любые данные в стране доступны за плату всем. Кто за это будет платить, понятно, но как быть со старыми тачками, где нет никаких датчиков?

Короче, глобальный скайнет все ближе, скоро любой ГИБДДшник будет тормозить и заранее знать, что ты за зверь, откуда и куда едешь, кого везешь и сколько в баке бенза. А может и тормозить не будут, превысил скорость – заглушили тачку со спутника и сиди тупи, смотри, как с карты бабки списывают. А без логина на Госуслугах и тачку открыть не сможешь. В интересное время живем”.

Система-то, понятно, будет использоваться не для розыска злодеев, а для розыска всех несогласных с режимом. То есть на самом-то деле это никакой не “прогресс”, как дуракам почему-то кажется, а средство ОСТАНОВИТЬ прогресс. Способ консервации общества в текущей конфигурации верхов и низов на веки вечные – золотая мечта всех “элит” во все времена. “Элиты” всегда хотели находить и отстреливать любых недовольных и смутьянов на ранних стадиях – но ручонки оказывались коротки; теперь же они, кажется, нашли способ решить проблему навсегда.