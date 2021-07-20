В Украине отменили запись на вакцинацию от COVID-19 через приложение “Дія”

“Регистрироваться на вакцинацию в “Дії” больше не нужно. Сегодня начинается пятый этап национального плана вакцинации. Это означает, что теперь вакцинироваться могут все желающие, независимо от возраста и других факторов”, – отмечается в сообщении.

В течение всего периода, в “Дії” записались на вакцинацию 698 тыс. украинцев, из которых более 40% уже вакцинировались.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

Минздрав продолжает расширять инфраструктуру для вакцинации, а в Украину завезли более 8 млн доз вакцин от коронавируса с начала прививочной кампании, заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. По его словам, поставки также будут в июле и в следующие месяцы.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 20 июля в Украине первую дозу вакцины получило 2,7 млн человек, а 1,46 млн получили две прививки и завершили вакцинацию.

Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса.

—