Две области Украины не соответствуют “зеленой” зоне по одному из показателей

Эти два региона, как и остальные области, находятся в “зеленой” зоне карантина. Однако области подпадают “красный” уровень по показателю динамики госпитализаций.

19 июля эта динамика составляла в Одесской области 50,3%, а в Тернопольской – 88,9% при норме в не более 50%.

Впрочем, чтобы области попали в “красную” зону карантина необходимо, чтобы красному уровню соответствовали не менее два показателя. Поэтому пока Одесская и Тернопольская области остаются в “зеленой” зоне.

Инфографика: moz.gov.ua

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

16 июня Кабинет Министров продлил адаптивный карантин в Украине до 31 августа и установил с 17 июня “зеленый” уровень эпидемической опасности. Об этом говорится в постановлении правительства №611, опубликованном на сайте Кабмина.

Согласно документу, запрещается пребывания лиц в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно. Кроме того, запрещено пребывания граждан на улицах без документов, удостоверяющих их личность.

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