 

Витренко заявил, что “Йе Энергия” Фирташа и другие компании перепродают бизнесу газ, купленный у НАК “Нафтогаз” для населения

20.07.2021, 11:36, Новости дня
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“Зафиксированы факты, что газ продается, так как этот договор с компаниями Фирташа позволяет перепродавать газ, и они перепродают этот газ промышленным потребителям… И это создает риск того, что этих объемов потом не будет хватать для нужд населения, и необходимо будет компенсировать импортированным газом”, – сказал Витренко.

По его словам, этим газом закрывают также так называемые небалансы.

“Фактически эти объемы продают “Оператору [ГТС]” по цене, которая намного больше, чем “Нафтогаз” продает этот газ этим компаниям, и оператор потом по соответствующему соглашению о балансировании продает этот газ “Нафтогазу” по цене больше, чем “Нафтогаз” продал, – рассказал руководитель НАК. – Много компаний перепродают этот газ, просто “ЙЕ Энергия” является крупнейшей”.

Витренко подчеркнул, что изначально не предполагалось, что этот газ будет перепродаваться промышленности. В то же время он отметил, что рисков влияния скачков спотовых цен на рынке для населения не будет, потому что газ собственной добычи будет продаваться населению по ценам, зафиксированным в долгосрочных контрактах.

“Это рыночные цены, но не спотовые. Соответственно, и населению лучше. Сейчас цена для тепловиков вдвое ниже рыночной [спотовой]. И для “Нафтогаза” это приемлемо, так как наша себестоимость собственной добычи позволяет нам по таким ценам продавать и еще иметь финансирование для развития и увеличения добычи, то есть для капитальных инвестиций”, – объяснил Витренко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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