 

Похудеть поможет употребление белковых продуктов перед сном

20.07.2021, 11:32, Разное
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Новый эффективный способ похудеть назван российским диетологом Алексеем Ковальковым. Для приобретения стройности фигуры необходимо, как оказалось, употреблять перед сном белковые продукты.
Многим известно правило о недопустимости приема пищи поздно вечером, особенно перед сном. Однако, как оказалось, этот стереотип является ошибочным, отправляясь в постель перед ночным отдыхом, есть не только можно, но и нужно. Такое мнение высказал российский диетолог Алексей Ковальков. Единственное правило, которое необходимо при этом соблюдать, это верный выбор блюд для подобного ужина.

Несмотря на общепринятое убеждение о вреде позднего перекуса для фигуры, именно ночной прием белков поможет эффективно сбросить излишние килограммы и сантиметры талии. Чтобы достичь максимальной пользы от данного способа, необходимо употреблять перед сном мясные блюда или яйца. Два яичных белка можно приправить для вкуса зеленью или овощами.

Подобный рацион не навредит стройности и насытит организм энергией, витаминами, минералами и другими полезными веществами. При этом от употребления желтков следует отказаться, так как они фигуре при приеме в столь позднее время точно навредят. Белки же можно как сварить, так и поджарить с укропом, чесноком и помидорами.

Есть такое блюдо можно даже непосредственно перед отходом ко сну. В таком случае аминокислоты, содержащиеся в белковой яичнице, позволят активизировать производство гормона роста. Благодаря этому природному веществу в организме запускается процесс похудение, что, как пишет «Слово и дело», поможет сбросить лишний вес даже во время ночного отдыха.

Источник: slovodel.com



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