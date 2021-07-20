Vivo представит на презентации 4 августа новые смартфоны iQOO

Компания Vivo планирует провести 4 августа очередную масштабную презентацию. В ходе мероприятия будут представлены новые смартфоны, созданные под маркой iQOO, которым прогнозируют высокую производительность.

Современные производители смартфонов ориентируются на самые разнообразные запросы и вкусы потенциальных покупателей. Многие компании для этого открывают дополнительные суббренды, выпускающие сугубо определенный сегмент товаров. Так, китайская корпорация Vivo создает не только свои оригинальные аппараты, но и устройства iQOO. Очередные новинки, разработанные инженерами предприятия, будут представлены на крупной презентации, намеченной на 4 августа.

Стоит отметить, что сейчас Vivo входит в число крупнейших производителей мобильных телефонов. Находясь на пятом месте в рейтинге поставщиков смартфонов, корпорация контролирует порядка десятой части всей отрасли в мире. Сообщение о предстоящем мероприятии обнародовал в региональной соцсети Weibo президент суббренда iQOO Фэн Юйфэй. Несмотря на то, что он не указал конкретные модели, которые анонсируют в этот день, многие техноблогеры уверены, что к выведению на рынок готовят линейку iQOO 8.

В семейство, дебютирующее на презентации 4 августа, войдут производительные аппараты с самыми современными процессорами. Если верить инсайдерам, новинки оснастят однокристальной платформой Snapdragon 888 Plus. Максимальная частота его восьми ядер достигает 3 Гигагерц, а за качество «картинки» отвечает графический ускоритель Adreno 660. Кроме того, наличие модем X60 от Snapdragon дает возможность работать в мобильных сетях пятого поколения, передавая данные на скорости до 7,5 гигабит в секунду. Также аппараты получат экраны с высокой частотой обновления изображения и сверхбыструю, до 120 ватт подзарядку.

Источник: 3dnews.ru