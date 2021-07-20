Эксперт предположил влияние сделки Германии и США по «Северному потоку – 2» на интересы России

«США и Германия не могут взять на себя обязательства за действия третьей стороны, не участвующей в данном соглашении», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя анонсирование скорого соглашения между Вашингтоном и Берлином по «Северному потоку – 2».

«В соглашении скорее всего пойдет речь о том, что Германия будет более активно инвестировать в энергетику Украины», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его мнению, пока все выглядит довольно позитивно для «Северного потока – 2». «Судя по всему, США не добились поставленной цели, которая заключалась в остановке проекта. Поэтому сделка между Берлином и Вашингтоном вряд ли затронет интересы России», – полагает он.

Эксперт напомнил, что у американцев было два варианта помешать нормальному функционированию газопровода. «Первый вариант предполагал введение санкций на строительство и эксплуатацию трубопровода. Но это в большей степени било по Европе, что привело бы к ухудшению американо-германских отношений, поэтому Вашингтон отказался от этой затеи», – сказал Юшков.

Второй вариант заключался в создании нового механизма управления «Северным потоком – 2» с неким обременением для него, отметил собеседник. «Соединенные Штаты активно продвигали идею, согласно которой в случае использования Россией газопровода как политического оружия его работа ставилась бы на паузу. Сейчас, согласно европейскому законодательству, такие действия незаконны. Поэтому американцы предлагали внести изменения в законодательство ЕС», – отметил Юшков.

Однако, как отметил эксперт, Германия от подобной инициативы США, видимо, сумела увернуться. «В обмен на полноценную работу газопровода Германия обязуется увеличить объем инвестиций в украинскую энергетическую сферу. Но о каких инвестициях идет речь – пока не очень ясно. Поэтому здесь возникает пространство для маневра. Германия может годами забалтывать Украину или предложить ей кредиты. Но их придется возвращать», – указывает Юшков.

«Что касается транзита газа через территорию Украины, то до конца 2024 года Киеву не о чем беспокоиться. Однако существует проблема сохранения схемы так называемого «виртуального реверса» газа. Эта схема позволяет Украине перекупать часть транзитного газа у европейцев», – объяснил эксперт.

«Сейчас Киев с помощью виртуального реверса импортирует около 10 млрд куб. м российского газа в год. Если не будет транзита, то не будет и возможности использовать эту схему. Придется качать газ либо напрямую из Европы, что довольно дорого, либо уговаривать европейцев, чтобы они договорились о поставках газа через Украину. Но политически тут возникнут проблемы, потому что нужно будет объяснить собственному населению, почему Киев покупает российский газ не напрямую у Газпрома, а гораздо дороже у европейцев», – рассказал Юшков.

По его мнению, в германо-американском соглашении тема транзита российского газа через территорию Украины вряд ли будет упомянута. «США и Германия не могут взять на себя обязательства за действия третьей стороны, не участвующей в данном соглашении», – заключил эксперт.

Ранее стало известно, что США и Германия смогли преодолеть разногласия по вопросу строительства газопровода «Северный поток – 2». Источник Reuters заявил, что «все выглядит хорошо». Завершение переговоров ожидается «в ближайшие дни».

Другой источник сказал, что США и Германия приближаются к соглашению, которое позволит избежать санкций против оператора газопровода Nord Stream 2 AG. По словам источников, Вашингтон и Берлин планируют выделять больше средств на поддержание энергетических преобразований на Украине, а также энергетической безопасности и энергетической эффективности в стране. Не уточняется, идет ли речь о государственных или частных инвестициях.

Госдеп сообщает, что советник ведомства Дерек Шолле 20–21 июля посетит Киев, после чего отправится в Варшаву, он «продолжит дипломатические переговоры с Украиной и Польшей по широкому спектру вопросов, включая обеспокоенность относительно трубопровода». В Киеве Шолле «встретится с правительственными чиновниками высокого ранга, чтобы обсудить поддержку Соединенными Штатами усилий Украины по противодействию российской агрессии». Кроме того, Шолле обсудит с представителями бизнеса на Украине «возможности для общего процветания», передает ТАСС.

Напомним, президент США Джо Байден на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что Вашингтон и Берлин «абсолютно едины во мнении, что России нельзя позволить использовать энергию в качестве оружия, в качестве инструмента принуждения или угрозы против своих соседей». Меркель считает, что «Северный поток – 2» должен быть дополнением к транзиту газа через Украину, «все остальное вызвало бы большую напряженность».

В частности, Ангела Меркель заявляла, что Германия и Еврокомиссия приложили много усилий для заключения соглашения между Москвой и Киевом о транзите газа через Украину, и стоит надеяться, что он будет обеспечен и по истечении срока действия договора в 2024 году. По ее словам, есть «множество инструментов, которые по большей части находятся в руках не германской, а европейской стороны и которые можно использовать» в случае прекращения транзита.