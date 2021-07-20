Мнение: Письмо: “Ждать, пока он созреет”

Большинство авторов принимают косяки за сливы, а сливы за косяки.

Потому что сливы всегда в короне Спасателя, а на партнере колпачки, хочется думать, что он обижен и можно бегать за ним, рассказывая ему про любовь.

А косяки всегда в маске жертвы и их принимают за сливы.

Вот посмотрите на Победительницу, которая ноги сбила и ободрала, бегая за парнем. Но и в конце письма ей кажется, что у нее хвост и она должна еще побегать. Хотя сливаться ей уже некуда, от нее совсем ничего не осталось.

seniorita_666

Здравствуйте, уважаемая Эволюция. Спасибо большое за Ваш труд.

Пишу в надежде на помощь в ситуации, как остаться без хвостов и восстановить нормальную жизнь. Прошу прощения за длинное письмо.

Мне 32 года, работаю в IT, доход неплохой, купила квартиру по ипотеке.

(У автора даже ник дэмонический. Она видит себя стервой, а не липкой жвачкой)

Ушла к K. из длительных отношений (6 лет; он был его другом). Влюбилась без памяти, кажется взаимно.

На тот момент я собиралась переезжать в другой город, строить карьеру, и с чего-то решила, что он ко мне присоединится, но нет. Несколько месяцев прожили вместе, 2 года отношений на расстоянии, я часто прилетала, каждый день много общались. У него была возможность переехать, но, кажется, я на него слишком давила этим. Призналась в любви, он сказал, что семью-детей не хочет, расстались. Достроилась квартира, окунулась в ремонт и все такое.

(С самого начала очень большой дисбаланс с его плюсом. Но автору кажется, что парень тоже был “без памяти влюблен”. Она моталась к нему, бегала за ним, он пытался от нее избавиться, говоря, что ей ничего не светит)

Спустя полгода приезжал ко мне, просил о встрече, но я была в других отношениях, уже было не интересно.

(Он был в ее городе и предлагал пересечься, поскольку сам бросил ее. Она называет это “приезжал ко мне и просил”. В конце письма автор совсем уже в плохой ситуации, потому что она вот так вот кормила корону)

С момента расставания прошло уже года 4, и вот на момент карантина (год назад) я приезжаю пожить в город П.

В одной из рабочих соцсетей мне часто предлагали подписаться на его аккаунт, я на тот момент свободна, случайно вижу у него в местоположении тот же город (оказалось, он переехал в П). Завязывается переписка, встречаемся. Много смеемся, рада видеть его безумно. Обаятельный,высокий,умнее и остроумнее никого не встречала.

Делюсь, что планирую поработать летом в Крыму. Через пару месяцев, когда я уже там, присылает фото из Крыма, предлагает встретиться.

Отселяюсь от друзей и путешествуем с ним 2 месяца по разным местам. Выбирала квартиры с 2 комнатами, пока он не спросил-ты это специально так? Спим в одной кровати, секса нет, иногда обнимал. Случилось в последний день, спонтанно. В целом, хорошо мне было в поездке.

(Два месяца его щипцует, а потом “спонтанно” случается секс)

Затем я снова в своем городе, он в своем. Приезжал 1 раз, никаких разговоров о будущем, планов. Зову его с собой в отпуск на горнолыжку, отвечает – неинтересно, хотя знаю, любит покататься.

Проходит еще время, я понимаю, что в моем возрасте пора замуж скорее и ребенка хотелось бы, и зачем мне вот это все опять – ждать, неизвестно сколько, пока он созреет и тп.

В общем, решаю, что не особенно он заинтересован.

В компании знакомлюсь с М. Высокий, красивый, есть общие интересы, немного нудный, но считаю это интеллигентностью.

Сразу хочет жить вместе, зовет в отпуск в ЮАР на новый год. Соглашаюсь, но со временем чувствую к нему некоторое охлаждение. Оплачиваю за себя все сама.

Параллельно общаюсь с К, решая, что съезжу и все прекращу с М (отменять жалко поездку).

К. зовет на Кубу, говорю поедем попозже, про М. молчу. В итоге он едет с братом.

Во время поездки с М. постоянно кусаемся, видеть его не могу рядом. Даже стыдно сейчас за свое поведение, лучше бы не ехала совсем. К. не пользуется обычными соцсетями, но тут пишет, что куда это я собралась с ним ехать и поедет ли с нами М. Предполагаю, увидел меня со спины на фото у М. (я ничего совместного не выкладывала, а он попросил – говорил красиво выглядит на фоне пейзажа моя фигура- эх, зря).

В общем, поругались, естественно с К., я ему все вывалила, что замуж хочу, что старая уже, а он не планирует ничего серьезно со мной. А он мне – “хотел приезжать к тебе всегда, но мисс, вы хотите всего и сразу”. Заблокировал.

По приезду расстаюсь с М, проходит примерно 2 месяца.

(Не использовала шанс с другим парнем, наоборот прилипла к К. пуще прежнего. Почему так произошло, опишите)

Вместо того, чтобы поехать на горнолыжку на свой ДР(на который давно еще звала К.), еду в город П.

Разблокировал меня перед ДР, пишу:

Я: Я в П, мы можем увидеться поговорить?

Молчание. Поздравил на ДР:

К: Здравствуйте, поздравляем вас с днем рожденья, желаем быть красивыми, умными, богатыми и делать, что хотите.

Я: Спасибо. Можно нам поговорить?

К: Вот неугомонная. Что говорить то?

Я: Давай встретимся, я не уезжаю еще.

К: Не, неохота.

В П. У меня близкие друзья, родные, общаюсь с ними, продолжается работа на удаленке. Спустя месяц:

Я: Скучаю, плохо без тебя. Мы можем увидеться поговорить?

К: Хэлоу, да что-то не знаю даже.

На следующий день:

Я: *отправляю видео, как играю на фортепьяно композицию, которая ему нравилась*

К: Вот это прогресс) ты что свое пианино притащила с собой?

Я: Арендовала) выучила – как обещала

К: Ты сюда с концертами приехала значит?

Я: можно и так сказать))

Через неделю:

Я: *присылаю ускоренную запись, как рисую акварелью скетч* (ему нравилось что-нибудь такое)

К: тебе пора в видеоблогеры, очень даже неплохой хэндмэйд

Я: можно еще под аккомпанемент фортепьяно

К: только сначала еще 2 руки отрастить)

Через 2 недели:

Я: я скучаю

К: О, мне сегодня приснилось, что ты вернулась в Х.

Я: я бы очень хотела сейчас быть с тобой (на этот момент с подругой на островах была), можем увидеться на след неделе или позже?

К: не, я наверно уеду

Я: надолго?

К: не думаю, неделя-2

Проходит еще пара недель, и я понимаю, что бьюсь головой о стену, и наверное, пора как-то это заканчивать.

(С какого перепугу автор решила, что нанесла мужчине боль? Он ведь всегда от нее бегал. Как так вышло, что в голове автора слив ее превратился в косяк? Благодаря этому, она слилась уже под плинтус к этому моменту письма и не остановится дальше)

Я: Из головы не выходит, что самые плохие моменты у тебя обо мне. Прости меня, не понимала всего тогда. Была зациклена на своих мыслях. Никогда не хотела сделать тебе больно, просто думала, что могу жить как обычные люди, выйти замуж,как все говорят.Но никого не люблю и не любила, кроме тебя.Такого человека как ты больше нет, я точно знаю, но не

буду больше навязываться и мучить.Прости,пожалуйста.

К: Я может преувеличил, как и ты сейчас.Ничего во мне такого нет, не надо тут.

Я: Для меня особенный. Все испортила, хотела слишком много, прости за это.

Я хотела лично сказать, но ты не хочешь, значит хотя бы так.

К: я думал мы потрындим,когда вернусь в П. Нет ничего плохого в том, чтобы много хотеть ха

Я: в нашем случае есть, но жизнь походу не учит (это про его обиду, когда он еще 4 года назад приезжал после расставания).Пиши,как приедешь тогда

К: это точно)))ладно.а ты еще в П?

Я: до конца мая квартира.

В итоге снова продляют удаленку, остаюсь еще.

Пишет за неделю до конца мая:

К: вы еще не укатили?

Я: укатили, но завтра возвращаюсь,удаленку продлили

К: во сколько возвращаетесь?

Я: поздно вечером

К: ну пишите как свободны будете, я могу в любой день, кроме вторника)

Встречаемся, гуляем,болтаем. Хорошо с ним,интересно,волшебный он какой-то.

По основной теме так и не смогла поговорить, не знаю даже, как разговор строить.

Потом еще 2 раза встретились, на скейте катались. Снова не заговорила, как будто боюсь,жду пока не чужой опять станет.

Все встречи инициировала я, подумала, может надо в бар сходить, так разговорюсь, сходили,разговорились, но опять тему не затронули.

Мне осталось в П. неделю, времени совсем нет. Уже не думаю, что из этого что-то выйдет, но боюсь остаться с хвостом.

(Автор боится остаться с хвостом. Но хвосту уже крепиться не на чем, она превратилась в маленькую лужу)

Каждый раз после встречи депресняк накрывает, расшатываюсь.

А хочется уже как-то эту тему разрешить. Опять же, нормальные отношения пора, дела делать, квартиру новую купить, а я все залипаю, и энергия тает.

Буду очень благодарна за совет, спасибо за Ваш блог!

(Автор, ну какой вам совет? Приятного аппетита вашей короне)