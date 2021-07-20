 

Мнение: Умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина!

20.07.2021, 11:18, Разное
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80 лет назад неизвестный солдат 132-го отдельного батальона конвойных войск НКВД написал на стене в Брестской крепости (на Центральном острове) свои прощальные слова.
Одно из материальных свидетельств того, что защитники Брестской крепости продолжали сражаться даже спустя месяц после начала войны, когда уже вовсю гремело Смоленское сражение.
Иногда, эти слова приписывают солдату Федору Рябову, но согласно свидетельствам, Рябов https://33mayak.ru/2016/12/20/9635 Рябов героически погиб еще в конце июня.

Значение этой надписи отметил Смирнов, который более прочих сделал для того, чтобы эти подвиги не канули в небытие.

И тогда выяснилось удивительное и странное противоречие. Немецкий документ, о котором я говорил, утверждал, что крепость сопротивлялась девять дней и пала к 1 июля 1941 года. Между тем многие женщины вспоминали, что они
были захвачены в плен только 10, а то и 15 июля, и когда гитлеровцы выводили их за пределы крепости, то на отдельных участках обороны еще продолжались бои, шла интенсивная перестрелка. Жители Бреста говорили, что до конца июля
или даже до первых чисел августа из крепости слышалась стрельба, и гитлеровцы привозили оттуда в город, где был размещен их армейский госпиталь, своих раненых офицеров и солдат.
Таким образом, становилось ясно, что немецкое донесение о занятии Брест-Литовска содержало заведомую ложь и что штаб 45-й дивизии противника заранее поспешил сообщить своему высшему командованию о падении крепости. На самом же деле бои продолжались еще долго.
Правда, прямых доказательств этого на первых порах не было. Но вот в 1950 году научный сотрудник московского музея, исследуя помещения западных казарм, нашел еще одну надпись, выцарапанную на стене. Надпись эта была такой: "Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина!"
Подписи под этими словами не оказалось, но зато внизу стояла совершенно ясно различимая дата – "20 июля 1941 года". Так удалось найти прямое доказательство того, что крепость продолжала сопротивление еще на 29-й день войны, хотя очевидцы стояли на
своем и уверяли, что бои шли больше месяца. (с) Смирнов "Брестская крепость".

Более того, позднее, когда стала известная судьба майора Гаврилова, выяснилось, что отдельные бойцы сражались и после 20 июля. Раненый Гаврилов попал в плен в Восточном форте 23 июля.

«…пленный майор был в полной командирской форме, но вся одежда его превратилась в лохмотья, лицо было покрыто пороховой копотью и пылью и обросло бородой. Он был ранен, находился в бессознательном состоянии и выглядел истощённым до крайности. Это был в полном смысле слова скелет, обтянутый кожей. До какой степени дошло истощение, можно было судить по тому, что пленный не мог даже сделать глотательного движения: у него не хватало на это сил, и врачам пришлось применить искусственное питание, чтобы спасти ему жизнь. Но немецкие солдаты, которые взяли его в плен и привезли в лагерь, рассказали врачам, что этот человек, в чьём теле уже едва-едва теплилась жизнь, всего час тому назад, когда они застигли его в одном из казематов крепости, в одиночку принял с ними бой, бросал гранаты, стрелял из пистолета и убил и ранил нескольких гитлеровцев». (с) Смирнов "Брестская крепость"

Источник: Colonel Cassad



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