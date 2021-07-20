 

Мнение: Семинар 31 июля

20.07.2021, 11:16, Разное
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31 июля, в субботу, я буду проводить семинар на вполне животрепещущую тему. Организаторы назвали семинар "Убивать друг друга за еду" – на мой взгляд, несколько эпатажно, но в целом где-то близко к тому, о чем пойдет речь.

Вопросы семинара:
✓Защита «непосильно нажитого» силовым путем. Патриотизм, скрепность и особый путь.
✓Резкий рост произвола после выборов. Нарастание практики принуждений. Этапы «ежовщины».
✓Сегрегация и апартеид. Иллюзия управляемого общества.
✓Переводы стрелок на социальные сети и инфлюэнсеров. Постоянный поиск врагов и виновников всех бед. Снижение доли свободно мыслящих.
✓Возможности для учебы, работы и бизнеса. Тревога и неопределенность. Демография, рождаемость, разводы, замещение.
✓Накопление неразрешимых проблем. Устойчивость конструкции. Уровень дна.
✓Закономерности катастрофы, этапы перехода, тайминг.
✓Рубикон принуждения, развилки, точки бифуркации.

Мы должны избавиться от иллюзий. Нынешняя "пандемия" – это война, которую объявили проектировщики "новой нормальности" населению планеты. Нам с вами в том числе. А война – это всегда резкое упрощение картины мира. В ней пропадают оттенки, появляются два четко окрашенных цвета: мы и они. Весь вопрос в том, кто такие мы и кто – они.

Врага нужно не только знать в лицо, но и понимать. Поэтому я буду говорить о том, что именно наш смертельный враг, желающий нам смерти (во всех смыслах – социальном, психологическом и биологическом) предпринимает и намерен предпринимать в процессе перехода к "новой нормальности". А также о том, почему у нашего врага многое пойдёт не так.

Проект строительства нового мирового порядка в том виде, который задуман, безусловно, не состоится. Более того – есть сценарии, когда этот проект может обернуться против проектировщиков. У нас в России есть шанс "выскочить" из него. И, кстати, немалый шанс в силу вполне объективных обстоятельств. Поэтому на семинаре я буду говорить о ключевых противоречиях, которые для России могут дать этот шанс. Однако за всё нужно платить, и просто так, бесплатно, выйти из "новой нормальности" никому не удастся. За право выжить нам придется заплатить. И достаточно высокую цену.

Сайт семинара: https://hs-mentor.ru

Источник: Эль Мюрид



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