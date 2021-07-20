Старение по славянскому типу – Личное мнение

Большинство наших женщин стареют, увы, некрасиво: по славянскому типу. Это когда мелких морщин особо и нет, но лицо плывёт вниз.



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Даже миловидные от природы лица с аккуратными чертами при таком типе старения становятся с годами грубыми.

Поговорим о гравитационном птозе и о том, почему с ним не нужно бороться с помощью филлеров.

Наши селебки любят вкачать в свои птозные лица побольше филлеров: на выходе получается маска алкоголички. Ну, или дружеский шарж на саму себя.

Первые признаки гравитационного птоза проявляются в 25-30 лет, и глупые бабы тут же бегут «подкадлывать носогубки» и «слёзку». Тьфу! Слёзка — слово-то какое противное.

Не нужно этого делать, если не хотите к 35 годам выглядеть, как гОленька.

С опущением мягких тканей лица нужно бороться более прогрессивными, Чем филлеры, методами.

SMAS-лифтинг — отличная, безоперационная процедура для восстановления овала лица. Подтяжка ультразвуком, которую я делаю её в моей любимой клинике MEDICRIS.

Я никогда не запускаю лицо: делаю SMAS-лифтинг превентивно, так как знаю: гравитационный птоз — и моя потенциальная проблема тоже. В этом случае, я просто играю на опережению и делаю это уже очень давно.

Посмотрите, какой прекрасный результат даёт SMAS-лифтиг в MEDICRIS на лицах с серьёзным опущением мягких тканей. Лицо подтягивается, но при этом его не раздувают филлерами до карикатурного состояния. Точечный импульс воздействует даже на век, помогая их поднять без подрезания.

Даже при запущенном птозе в MEDISCRIS вам скинут лет 10 с лица.

В общем, с большим удовольствием и от всей души рекомендую!

Как рекомендую не ждать момента, когда брыли начнут колыхаться на ветру. Делайте процедуру превентивно, как это делаю я. Это поможет отложить круговую подтяжку лица на много лет, а, может, и вовсе её избежать.

В Инстаграме клиники можно посмотреть намного больше работ — SMAS-лифтиг действительно творит чудеса!

Кстати, SMAS-лифтиг — одна из немногих процедур, которые можно смело делать летом. Ну, и скидки для вас: SMAS-лифтиг области глаз — 15’950 вместо 19’950, а всего лица, включая и область глаз — 49’950 вместо 54’950 рублей! Ловите момент!

А у вас старение — по какому типу? С какими проблемами лица и кожи сталкиваетесь, становясь старше? Как решаете?

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