Каждая пятая россиянка с раком шейки матки умирает в течение года после постановки диагноза



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На сегодняшний день средний возраст пациенток с раком шейки матки (РМШ) в РФ составляет 52 года, однако в 2018 году это заболевание стало основной причиной смертности среди женщин 30-34 лет в нашей стране. Летальность в течение первого года после постановки диагноза составляет более 2 %, то есть умирает каждая пятая заболевшая женщина. Об этом сообщила в ходе межрегиональной научно-практической конференции врач акушер-гинеколог и онколог НМИЦ онкологии им. Блохина профессор Юлия Паяниди.

Эксперт сообщила, что в развитии этого злокачественного новообразования важную роль играет наследственный фактор, о чем свидетельствуют данные различных исследований. Однако основным звеном патогенеза РМШ является вирус папилломы человека — наиболее распространенная инфекция, передаваемая половым путем у взрослых. Некоторые разновидности ВПЧ вызывают дисплазию и рак шейки матки, а также другие более редкие формы онкозаболеваний.

«В 2020 году ВОЗ утвердила глобальную стратегию по снижению частоты заболеваемости ВПЧ. Вакцинация против ВПЧ была включена в национальную программу иммунизации 110 стран в 2020 году, но РФ не вошла в список этих стран», — цитирует Юлию Панияди веб-ресурс для медиков «Лечащий врач».

Профессор напомнила, что иммунизация против ВПЧ многократно доказала свою эффективность в снижении заболеваемости раком шейки матки и смертности. В частности, у женщин 18-26 лет вакцинация обеспечивает устойчивую защиту от дисплазии шейки матки высокой степени злокачественности, связанной с ВПЧ двух типов в течение более 12 лет с тенденцией к продолжающейся защите в течение 14 лет после вакцинации.

В прошлом году австралийские ученые опубликовали исследование, показавшее, что у привитых женщин риск преждевременных родов ниже на 3,2%, а вероятность низкой для своего гестационного возраста массы у детей вакцинированных матерей была меньше на 9,8%. Это означает, что дети стали реже рождаться с недостаточным весом.

Рак шейки матки: причины, признаки, лечение

В среднем трансформация из предрака в раковую опухоль занимает от 2 до 15 лет. Последующий переход из начальной стадии рака в конечную длится 1-2 года.

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Панияди напомнила, что профилактика РМШ и других видов рака также включает отказ от курения. Табак способен оказывать канцерогенный эффект в органах, непосредственно не подверженных воздействию сигаретного дыма. В частности, курение табака в несколько раз увеличивает риск развития РШМ среди ВПЧ-позитивных женщин.

«У больных раком, которые продолжают курить, наблюдается снижение чувствительности к лучевой терапии, ухудшается заживление ран, увеличивается частота инфекционных осложнений, усугубляются проблемы с кровообращением. У курящих пациенток, получавших лучевую терапию по поводу РШМ, осложнения со стороны тонкой кишки встречались почти в три раза чаще чем у никогда некурящих», – подчеркнула онколог.