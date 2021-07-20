В Украине стартует пятый этап вакцинации от COVID-19. Ляшко рассказал, кого будут прививать

По словам министра, сейчас растет количество желающих вакцинироваться. Также он указал, что Минздрав продолжает расширять инфраструктуру для вакцинации, а в Украину завезли более 8 млн доз вакцин от коронавируса с начала прививочной кампании и ожидаются поставки в июле и в следующие месяцы.

“С учетом вышесказанного, Минздрав объявляет открытие пятого этапа вакцинации от COVID-19, чтобы вакцина работала и защищала нас от коронавируса. Поэтому с 21 июля все, кто старше 18 лет, кто хотят вакцинироваться, могут сделать прививки. Вы можете вакцинироваться в ближайшем прививочном пункте, в центре массовой вакцинации или к вам может приехать мобильная бригада, если вы записаны в очередь как организованный коллектив с более чем 50 сотрудниками”, – сказал он.

В пресс-службе Минздрава отметили, что приоритет будет предоставляться уязвимым группам населения, в частности – тем, кому исполнилось более 60 лет, людям с сопутствующими заболеваниями, медикам, педагогам, социальным работникам и военным, которые контактируют с большим количеством людей.

“Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно в прививочные пункты, которые действуют в большинстве учреждений первичной медицинской помощи, позвонив в регистратуру соответствующего учреждения. Также по телефону или онлайн можно зарегистрироваться на прививку в центры массовой вакцинации, которые открываются в разных городах Украины и работают в рабочие и выходные дни. Полный перечень пунктов и центров с адресами и телефонами есть на сайте vaccination.covid19.gov.ua”, – отметили в ведомстве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1901595896670173

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 20 июля в Украине первую дозу вакцины получило 2,7 млн человек, а 1,46 млн получили две прививки и завершили вакцинацию.

За первое полугодие 2021 года в Украину было поставлено 5,1 млн доз вакцин от коронавируса, сообщало Министерство финансов.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки получат 5 млн украинцев, прогнозировал глава Минздрава.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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