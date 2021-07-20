“Ой, хороша”, “Идеал женщины”. Брежнева широко развела ноги на камеру
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“Сплошная любовь”, – написала она.
Исполнительница позировала перед камерой, широко разведя ноги.
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“Мой идеал женщины”, – призналась anri.sha.
“Ой, хороша”, – заявила onlyloveververa.
Контекст:
Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы “ВИА Гра”, продюсером которой является нынешний супруг Брежневой Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.
В дискографии исполнительницы четыре студийных альбома.
Певица проживает и работает в России.
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