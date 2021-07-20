Москвичей предупредили об «обвале холода»

В Москве похолодает в четверг, и это будет ощущаться как «обвал холода» по сравнению с длительной жарой, которая установилась в столице, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд сообщил, что ветра в Москве будут северные, «действительно холодные», передает ТАСС.

Он отметил, что если бы солнце активно не прогревало эти холодные воздушные массы, москвичи ощутили бы значительное похолодание.

Кроме того, к концу рабочей недели изменится и качество воздуха в Москве в связи с похолоданием: он станет свежим и можно будет «дышать полной грудью».

Ранее москвичам пообещали дожди и грозы.