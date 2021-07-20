В Европарламенте потребовали заблокировать средства ЕС для Польши и Венгрии

Европейскому союзу следует заблокировать выделение средств Венгрии и Польше, но этот шаг должен коснуться правительств, а не населения, сообщила замлавы Европарламента, член Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Катарина Барлей.

«Еврокомиссия должна немедленно действовать и заблокировать средства ЕС, особенно для Венгрии, но также и для Польши. Она (Еврокомиссия) действительно больше не может отделываться отговорками», – подчеркнула зампредседателя Европарламента. По ее словам, при этом важно, чтобы данные меры, в первую очередь, коснулись правительств, а не населения, передает Deutsche Welle.

Барлей отдельно упомянула венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Она выразила уверенность, что он и его правительство пошли на столь радикальные изменения, что говорить о «демократических условиях» в Венгрии уже не приходится.

Катарина Барлей указала, в частности, на корректировки, связанные с избирательным правом в Венгрии, которые в Брюсселе воспринимают как проявления национализма, на сокращение парламентского контроля, прав меньшинств, а также свобод сотрудников СМИ и деятелей культуры. Замглавы Европарламента также выразила обеспокоенность независимостью судебной системы в Польше.

Недовольство Брюсселя, в частности, вызывает вступивший 8 июля в силу спорный закон, ограничивающий информирование несовершеннолетних о гомо- и транссексуальности в Венгрии. Что касается Польши, то Брюссель обеспокоен в том числе мартовским обращением главы правительства этой страны Матеуша Моравецкого к Конституционному суду с требованием вынести решение о главенстве польской конституции над европейским законодательством.

В Брюсселе 20 июля будет опубликован ежегодный доклад о состоянии верховенства закона в странах ЕС. В отчете будет указано, в какой степени каждое из 27 государств Евросоюза придерживается единых принципов, таких как независимость судов, разделение властей и равенство всех жителей перед законом.