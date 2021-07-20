Mastercard собралась закрыть бренд Maestro

Международная платежная система Mastercard начала обсуждать закрытие принадлежащего ей сервиса дебетовых карт Maestro, основанного в 1990 году, сообщили источники.

По информации «Коммерсанта», Mastercard ведет консультации с Белоруссией. Собеседники издания объясняют это тем, что там около 10% карт международных платежных систем приходится на кобейджинговые программы (кобейджинговая карта выпускается одновременно в двух платежных системах), в то время как в РФ показатель составляет около 1%.

Участники рынка подтвердили, что разговоры об этом ведутся несколько лет. Причиной закрытия собеседники издания называют дороговизну в содержании одновременно двух брендов, при том что Maestro не приносит большой прибыли. Один из источников пояснил, что комиссии по картам Maestro низкие, поэтому развивать их невыгодно ни банкам, ни платежной системе. Также Maestro не используются в интернет-коммерции, тогда как основные усилия ведущих платежных систем направлены на развитие именно этого направления.

В Mastercard отказались комментировать информацию. Там заявили, что «бренд работает без изменений». В РФ Maestro используется в кобейджинговом соглашении по картам «Мир». Тем самым картами российской платежной системы можно расплачиваться за рубежом.

Ранее сообщалось, что банки РФ смогут с конца апреля подключать карты платежной системы «Мир» к сервису бесконтактной оплаты Apple Pay.