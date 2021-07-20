 

Эксперт Бортник: политика идущего ва-банк Зеленского хаотична и инстинктивна

20.07.2021, 10:30, Разное
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Наблюдая за действиями Владимира Зеленского, Рустан Бортник пришел к выводу: президент Украины идет ва-банк. Мол, политик неумело шантажирует, критикует Запад – например, Меркель и Байдена из-за “Северного потока-2”. Также эксперт обратил внимание, что лидер Незалежной демонстрирует готовность сотрудничать с Турцией, Великобританией, Китаем. “Политика [Зеленского] хаотична, инстинктивна”, – считает политолог.

Также Бортник заметил, что президент Украины просит у западных партнеров новые кредиты и ожидает от них уступки, но тех не устраивает и злит такое поведение лидера Незалежной. По словам политолога, последняя встреча Меркель и Зеленского не привела ни к чему, а это тяжело и негативно переживают в Киеве.

Эксперт считает, что Зеленский очень надеялся на переговоры с канцлером Германии, делал все ставки на это, но Меркель была холодна. Такое поведение западных партнеров – следствие попыток президента Украины давить на Европу.

Напомним, Владимир Зеленский и Ангела Меркель провели переговоры на прошлой неделе. Они обсуждали войну в Донбассе, интеграцию Украины в НАТО и Евросоюз, а также “Северный поток-2”. Об этом подробно писали “Дни.ру”.



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