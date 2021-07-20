Принц Гарри выпустит откровенные мемуары о жизни в королевской семье и “мегзите”

Вслед за своей супругой герцог Сассекский готовится издать свою первую книгу, которая будет посвящена его собственной жизни. Первым об этом сообщил Page Six со ссылкой на издательство Penguin Random House и основанный принцем Гарри и Меган Маркл благотворительный фонд Archewell на своих официальных страницах в сети. В анонсах сказано, что младший внук королевы Елизаветы II “впервые откровенно и подробно расскажет о своей жизни – опыте, приключениях, потерях и жизненных уроках, которые сформировали его как личность”.

Его откровенные и честные мемуары будут расскажут о жизни с самого детства и до наших дней, включая службу в армии, ведь его воинский долг дважды приводил его на передовую в Афганистан, а также в книге будет описана та радость, который он испытал, став мужем и отцом. Принц Гарри покажет искренний и увлекательный автопортрет, который позволит читателю увидеть, что за всем, что они знают о нем, кроется вдохновляющая и смелая история человека, – сказано в заявлении.

Принц Гарри

По данным западных СМИ, над рукописью принцу помогал работать известный американский журналист Дж. Р. Мерингер (J.R. Moehringer). Известно, что в издательстве ждали книгу в августе, но позже объявили, что рукопись будет готова не раньше октября этого года, а книга выйдет из печати предположительно в конце 2022 года.

Я пишу это не как принц, которым я родился, а как человек, которым я стал. За эти годы я носил много шляп, как в прямом, так и в переносном смысле, и я надеюсь, что, рассказывая свою историю, я смогу показать, что независимо от того, откуда мы пришли, у нас больше общего, чем мы думаем. Я глубоко благодарен за возможность поделиться тем, что я узнал за свою жизнь, и очень рад, что люди прочтут точный и полностью правдивый рассказ о моей жизни из первых рук, – цитируют слова принц Гарри в сообщении.

Принц Гарри во время службы в Афганистане, январь 2008 года

Эксперты предполагают, что Гарри подробно расскажет историю “Мегзита” и раскроет свою сторону в конфликтах в королевской семье. Книгу выпустят как в бумажном виде, так и в аудиоформате. По некоторым данным, принц получил 20 миллионов долларов в качестве аванса, однако официальная сумма сделки не разглашается. Говорится, что все средства от продаж пойдут на благотворительность.

Это не первая книга семьи Гарри и Меган. Герцогиня Сассекская выпустила детскую книгу “Скамейка”, которая уже стала бестселлером в своей категории. Сейчас принц Гарри и Меган Маркл почти не выходят в свет, ухаживая за новорожденной дочкой Лилибет Дианой. Последний раз герцог Сассекский появлялся на публике 1 июля на открытии мемориала в честь матери, принцессы Дианы, вместе со своим братом Уильямом.

Принц Гарри на открытии памятника Диане, 1 июля 2021 года