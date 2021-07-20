 

Лесные пожары увеличивают риск заражения коронавирусом в близлежащих городах

20.07.2021, 9:50, Разное
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Лесные пожары – источник загрязнения воздуха близлежащих городов частицами с диаметром до 2,5 микрометром (PM2.5). Ранее ученые уже указывали, что это природное бедствие может увеличивать риски, которые связаны с COVID-19. Однако до настоящего времени этот тезис не был подтвержден достаточными доказательствами.

Частицы PM2.5 и PM10 – одни из важнейших причин вредного действия грязного воздуха на здоровье. Их высокая концентрация в воздухе может увеличивать восприимчивость людей к вирусам: например, вследствие усиления воспаления в дыхательных путях. Также эти частицы могут облегчать распространение бактерий и вирусов в аэрозоле, в том числе, SARS-CoV-2.

Чтобы проверить, как влияют лесные пожары на риск заражения коронавируом, американские ученые оценили частоту положительных ПЦР-тестов на этот патоген в крупной медицинской сети, обслуживающей город Рено в штате Невада. Исследование охватило период с августа по октябрь 2020 года. За это время город страдал от дыма лесных пожаров 43 дня, его жители подвергались воздействию дыма больше, чем жители соседних населенных пунктов (это связано с его расположением в долине, в которой дым задерживается из-за естественных преград).  

Исследование показало, что воздействие частиц PM 2.5 было связано с увеличением количества случаев COVID-19 на 17,7% по сравнению уровнем, которые ученые прогнозировали на случай отсутствие пожаров.

«Исследование укрепляет доказательства того, что дым лесных пожаров способствует усилению распространению SARS-CoV-2. Мы хотели бы, чтобы чиновники здравоохранения в США были лучше осведомлены об этом, поскольку существуют меры, которые помогают людям избежать воздействия дыма на людей во время пожаров», – сказал Гай Элхенан (Gai Elhanan) из Центра геномной медицины в Рено, соавтор исследования.



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