 

Ливан выпустил по Израилю две ракеты и получил ответ

20.07.2021, 9:48, Новости дня
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Система противовоздушной обороны “Железный купол” сбила одну из ракет. Вторая упала в открытый грунт. О жертвах и разрушениях не сообщается.

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— * * * (@idfonline) July 20, 2021

Артиллерийские силы ЦАХАЛ атаковали территорию Ливана в ответ на ракетные запуски из Ливана по Израилю сегодня утром, отметили позже военные.

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— * * * (@idfonline) July 20, 2021

В районе Западной Галилеи включили сирены предупреждения.

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— * * * (@idfonline) July 20, 2021

Министр обороны Израиля Бени Ганц в эфире израильской государственной радиостанции Kan заявил, что пока неизвестно, насколько ливанская группировка “Хезболла” причастна к ракетным обстрелам.

По его данным, это первый ракетный обстрел из Ливана с момента приведения к присяге 13 июня нового израильского правительства во главе с Нафтали Беннетом. Армия обороны Израиля выясняет, кто несет ответственность за обстрел, резюмировал Ганц.

Контекст:

Ливан 17 мая этого года выпустил шесть ракет в сторону северной части Израиля, все они упали на территории Ливана. Этот обстрел произошел на фоне эскалации между Израилем и Палестиной, которые с 10 мая обстреливали друг друга ракетами. 20 мая при посредничестве Египта Израиль и ХАМАС договорились о взаимном прекращении огня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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