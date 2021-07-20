Ливан выпустил по Израилю две ракеты и получил ответ
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Система противовоздушной обороны “Железный купол” сбила одну из ракет. Вторая упала в открытый грунт. О жертвах и разрушениях не сообщается.
* * * * * , * * * * * * * . * * * * * * , * * * * * . * * , * * * *
— * * * (@idfonline) July 20, 2021
Артиллерийские силы ЦАХАЛ атаковали территорию Ливана в ответ на ракетные запуски из Ливана по Израилю сегодня утром, отметили позже военные.
* * * * ” * * * * * * * * * * * * * * * *
— * * * (@idfonline) July 20, 2021
В районе Западной Галилеи включили сирены предупреждения.
* * * * * . * *
— * * * (@idfonline) July 20, 2021
Министр обороны Израиля Бени Ганц в эфире израильской государственной радиостанции Kan заявил, что пока неизвестно, насколько ливанская группировка “Хезболла” причастна к ракетным обстрелам.
По его данным, это первый ракетный обстрел из Ливана с момента приведения к присяге 13 июня нового израильского правительства во главе с Нафтали Беннетом. Армия обороны Израиля выясняет, кто несет ответственность за обстрел, резюмировал Ганц.
Контекст:
Ливан 17 мая этого года выпустил шесть ракет в сторону северной части Израиля, все они упали на территории Ливана. Этот обстрел произошел на фоне эскалации между Израилем и Палестиной, которые с 10 мая обстреливали друг друга ракетами. 20 мая при посредничестве Египта Израиль и ХАМАС договорились о взаимном прекращении огня.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет