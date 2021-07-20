 

И.о. премьер-министра Гаити уходит в отставку

20.07.2021, 9:48, Новости дня
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Официальный представитель министерства иностранных дел Гаити Израиль Джеки Кантейв Гаити заявил, что Жозеф передаст власть сопернику, поддерживаемому международным сообществом, 71-летнему Ариэлю Анри, вероятно, уже 20 июля.

Анри был назначен премьер-министром за два дня до убийства президента страны Жовенеля Моиза, но еще не принес присяги.

Контекст:

Президента Гаити убили в ночь на 7 июля во время вооруженного нападения на его резиденцию в Порт-о-Пренсе. На теле Жовенеля Моиза обнаружили 12 огнестрельных ранений.

Группа лиц, по официальной информации, проникла в резиденцию президента около 1.00 7 июля. В это время в доме находились Моиз, его супруга Мартин, их дочь и еще как минимум два человека. Преступники убили Моиза и ранили его жену, другие лица не пострадали. Первую леди Гаити госпитализировали в тяжелом состоянии, а позже доставили на лечение в США.

По словам очевидцев, злоумышленники, ворвавшись в дом, кричали: “Операция DEA” (DEA – это управление по борьбе с наркотиками, одно из агентств в составе министерства юстиции США). Жозеф сообщил, что напавшие на резиденцию президента люди говорили по-испански и по-английски (большинство жителей страны разговаривает на французском и гаитянском креольском языках).

Жозеф также сказал, что Моиза пытали перед смертью. Супруга президента Гаити в своем первом после гибели мужа заявлении отметила, что наемники собирались убить всю семью президента.

Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд в интервью Reuters назвал подозреваемых в нападении группой “иностранных наемников” и предположил, что они маскировались под агентов DEA, чтобы получить доступ к резиденции Моиза. В деле об убийстве Моиза задержали двух американцев гаитянского происхождения и 15 колумбийцев, им от 35 до 55 лет.

Начальник полиции Гаити Леон Шарль 11 июля заявил о задержании ключевого подозреваемого по делу об убийстве Моиза – 63-летнего врача гаитянского происхождения Кристиана Эммануэля Санона, который проживает во Флориде.

Моиз находился при власти в стране с февраля 2017 года. За время его президентства на Гаити неоднократно проходили акции протеста. Моиза обвиняли в коррупции и неэффективном управлении страной, а также в попытках узурпировать власть.

В феврале этого года правительство Гаити сообщило о задержании более 20 человек, которые якобы готовили государственный переворот и покушение на Моиза.

Население Республики Гаити составляет 10 млн человек, это одна из самых бедных стран Америки. Эксперты прогнозируют, что убийство Моиза может спровоцировать всплеск насилия в стране, отмечает The New York Times.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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