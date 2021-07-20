Назван самый быстрый способ диагностики COVID-19

Эксперт медицинской лаборатории назвал самый быстрый способ диагностики COVID-19. Воспользовавшись советом доктора Сергея Амбросова, можно в кратчайшие сроки определить наличие в организме патогенов коронавируса.

После появления COVID-19 заболевание охватило всю планету, перейдя в стадию пандемии. Сейчас на планете существует сразу несколько штаммов коронавируса, имеющих разные симптомы и степень заразности. Из-за этого порой сложно определить, инфицирован ли человек. Существует несколько методик диагностики этого опасного недуга, самый быстрый из них назвал операционный директор медицинской лаборатории Сергей Амбросов.

Большой проблемой до сих пор остается временной фактор и труднодоступность центров диагностики в ряде регионов России. Для того, чтобы быстрее и качественно определить состояние здоровья человека, можно воспользоваться услугами медицинских центров и курьерской доставки. Для получения результатов тестирования также не требуется личное присутствие гражданина, достаточно воспользоваться преимуществами интернет-ресурсов и доставочных сервисов. В РФ для этого предусмотрены портал госуслуг или Единой информационно-аналитической системы.

Наиболее быстрым методом диагностики коронавируса является тест полимеразной цепной реакции, или ПЦР-анализ. Как пишет доктор Амбросов, мазок для проведения анализа можно сделать самостоятельно. После этого необходимо будет отправить его в лабораторию и дождаться результатов проверки. Такой вариант сокращает время диагностики как минимум в пять раз. Воспользоваться подобной услугой, как пишет «Слово и дело», могут любые граждане РФ. Оптимально же подходит процедура для лиц с ограниченными способностями, инвалидностью или малоподвижных людей.

Источник: slovodel.com