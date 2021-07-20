 

ЗРС С-500 выполнила боевые стрельбы по скоростной баллистической цели

20.07.2021, 9:40, Новости дня
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Новейшая зенитная ракетная система С-500 выполнила на полигоне Капустин Яр испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели, сообщило Минобороны.

«На полигоне Капустин Яр новейшая зенитная ракетная система С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели. По данным средствам объективного контроля цель поражена», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Проведенные в рамках испытаний стрельбы С-500 подтвердили тактико-технические характеристики и высокую надежность российской техники ПВО. «После завершения полного цикла испытаний планами оснащения предусматривается поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что работы по созданию мобильной системы про.тивовоздушной и противоракетной обороны С-500 будут завершены в 2021 году.



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