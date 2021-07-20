Названы способные остаться навсегда у переболевшего COVID симптомы

Пациенты, переболевшие COVID-19, могут от трех месяцев до бесконечности испытывать так называемый постковидный синдром, включающий в себя до 60 проявлений, рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

Водовозов сообщил, что «очень часто у людей появляется так называемый постковидный синдром (…) примерно у трех четвертей переболевших он длится от четырех до 12 недель, а у остальных – от 12 недель и до бесконечности», передает Ura.ru.

Данный синдром имеет от 20 до 60 проявлений. В частности, это слабость, головная, суставная и мышечная боль, проблемы со сном, ощущение тяжести в груди и неполного вдоха, а также депрессия, нарушение терморегуляции и снижение когнитивных функций.

Причина «постковидного синдрома» еще неизвестна. Для быстрого восстановления врач рекомендовал увеличить физические нагрузки и заняться ходьбой.

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