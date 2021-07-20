Порошенко пообещал вернуть Крым за год: Победим агрессора

Накануне Петр Порошенко поздравил мусульман с Курбан-байрамом, сделав публикацию в “Фейсбуке”. Политик отметил, что этот праздник вдохновляет делать добро, быть жертвенными и милосердными. Он пожелал украинским мусульманам и крымским татарам благополучия и счастья.

Вместе с тем бывший президент Украины пообещал вернуть Крым домой. “Мы обязательно победим агрессора”, – написал Порошенко. Также Петр Алексеевич обозначил сроки. Мол, в следующем году крымские татары в Бахчисарае смогут “свободно отмечать” Курбан-байрам. “Крым – это Украина”, – не упустил возможности отметить политик.

Как пишет LIFE, недавно Верховная Рада приняла закон о коренных народах Украины, среди которых русские не значатся. В Государственной Думе осудили такое решение, призвав Евросоюз поступить так же. Парламентарии считают, что закон может иметь серьезные последствия для самого существования Украины как государства.

Крым стал частью России в 2014 году. Тогда на полуострове прошел референдум. 96% жителей проголосовали за присоединение территории к РФ. Российский лидер Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос принадлежности Крыма окончательно закрыт.