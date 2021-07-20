 

Порошенко пообещал вернуть Крым за год: Победим агрессора

20.07.2021, 9:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Накануне Петр Порошенко поздравил мусульман с Курбан-байрамом, сделав публикацию в “Фейсбуке”. Политик отметил, что этот праздник вдохновляет делать добро, быть жертвенными и милосердными. Он пожелал украинским мусульманам и крымским татарам благополучия и счастья.

Вместе с тем бывший президент Украины пообещал вернуть Крым домой. “Мы обязательно победим агрессора”, – написал Порошенко. Также Петр Алексеевич обозначил сроки. Мол, в следующем году крымские татары в Бахчисарае смогут “свободно отмечать” Курбан-байрам. “Крым – это Украина”, – не упустил возможности отметить политик.

Как пишет LIFE, недавно Верховная Рада приняла закон о коренных народах Украины, среди которых русские не значатся. В Государственной Думе осудили такое решение, призвав Евросоюз поступить так же. Парламентарии считают, что закон может иметь серьезные последствия для самого существования Украины как государства.

Крым стал частью России в 2014 году. Тогда на полуострове прошел референдум. 96% жителей проголосовали за присоединение территории к РФ. Российский лидер Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос принадлежности Крыма окончательно закрыт.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.04 / Многодетным семьям выделят бесплатные презервативы

27.01 / После смены пола: Эллиот Пейдж разводится с женой

11.02 / Перенесенные в прошлом сезонные простуды не защищают от SARS-Cov-2

19.07 / Намерение Нурмагомедова провести защиту титула в 2020 году подтвердил его менеджер

26.01 / Раскрыты два способа получить повышенную пенсию в России

30.01 / Мнение: «Незначительное снижение уровня коррупции», причина расстрела и санкции против Абрамовича

13.12 / “Это же не шуточки”: Путин жестко высказался о снижении покупательской способности россиян

20.11 / Скандалы: Почетная ссылка Николая Цуканова

08.01 / Ученые обнаружили, что коронавирус имеет схожесть с другой смертельной болезнью

29.06 / У нее все идет по графику: типы женщин, которых избегают мужчины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика