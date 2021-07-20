 

Ученые из Британии изучают возникший при создании Солнечной системы метеорит

20.07.2021, 8:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Команда ученых из Британии изучает метеорит, обнаруженный на месторождении Глостешир. Небесное тело, уверены ученые, возникло еще во времена создания Солнечной системы.
На Земле множество объектов, попавших планету из глубин далекого космоса. В начале весны текущего года в британском Глостешире был обнаружен уникальный метеорит. Особенностью небесного тела является его возраст, который, по оценкам исследователей, может составлять порядка 4,6 миллиарда лет. Специалисты Университета Лафборо совместно с коллегами из Астрофизической исследовательской организацией Восточной Англии (EAARO) сейчас анализируют структуру и состав обнаруженного метеорита.

Исследователи уверены, что ранее данный объект не был подвержен ни столкновению с другими космическими телами, ни влиянию температурных перепадов. Подобные выводы говорят о том, что данный метеорит является своеобразным космическим мусором, оставшимся на Земле, как результат формирования Солнечной системы.

Ученым из Великобритании еще предстоит провести ряд замеров и узнать больше от глостеширском метеорите. Как пишет «Ньюинформ», его подробное исследование поможет ответить на многие вопросы, составляющие сейчас загадку зарождения всего живого на Земле.

Источник: newinform.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.07 / Мнение: Возраст Гекаты

15.10 / Мнение: Волгоград. Террористы

19.02 / Евросоюз будет собирать с российских туристов налог на глобальное потепление

17.07 / Баку предупредили об опасности ядерного инцидента

26.03 / Москва просит Турцию открыть пункты пропуска через границу

11.06 / Россия реанимирует крупнейший урановый проект в мире

05.02 / Теперь официально: Евгений Папунаишвили разводится с женой

26.01 / Мнение: Информационная безопасность в Уссурийске

18.01 / Бедная Миланка – Личное мнение

08.07 / Мнение: Высаживать и штрафовать (с)

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика