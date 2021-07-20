Ученые из Британии изучают возникший при создании Солнечной системы метеорит

Команда ученых из Британии изучает метеорит, обнаруженный на месторождении Глостешир. Небесное тело, уверены ученые, возникло еще во времена создания Солнечной системы.

На Земле множество объектов, попавших планету из глубин далекого космоса. В начале весны текущего года в британском Глостешире был обнаружен уникальный метеорит. Особенностью небесного тела является его возраст, который, по оценкам исследователей, может составлять порядка 4,6 миллиарда лет. Специалисты Университета Лафборо совместно с коллегами из Астрофизической исследовательской организацией Восточной Англии (EAARO) сейчас анализируют структуру и состав обнаруженного метеорита.

Исследователи уверены, что ранее данный объект не был подвержен ни столкновению с другими космическими телами, ни влиянию температурных перепадов. Подобные выводы говорят о том, что данный метеорит является своеобразным космическим мусором, оставшимся на Земле, как результат формирования Солнечной системы.

Ученым из Великобритании еще предстоит провести ряд замеров и узнать больше от глостеширском метеорите. Как пишет «Ньюинформ», его подробное исследование поможет ответить на многие вопросы, составляющие сейчас загадку зарождения всего живого на Земле.

Источник: newinform.com