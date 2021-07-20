 

Боевики из гранатометов и пулеметов обстреляли позиции ВСУ возле Авдеевки – штаб ООС

20.07.2021, 8:00, Новости дня
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Вблизи Павлополя боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку от Авдеевки – из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

На севере Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа “Орлан-10” с пересечением линии разграничения.

По состоянию на 7.00 20 июля зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В районе Водяного, что на Приазовье, боевики стреляли из минометов 120-мм калибра.

Вследствие обстрелов боевых потерь за прошедшие и текущие сутки среди военных Объединенных сил нет.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/599940687659166/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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