 

Киевский Житний рынок сдадут в аренду, его историческое наследие обещают сохранить

20.07.2021, 8:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В КГГА пообещали сохранить торговлю в помещении Житнего рынка.

“Самое главное требование – на первом этаже должен остаться традиционный продуктовый рынок, где новый арендатор создаст лучшие условия для потребителей и продавцов”, – отметили столичные чиновники.

Процедуру сдачи в аренду Житнего рынка проведут через аукцион Prozorro.

“В любом случае люди, которые торгуют на Житнем рынке, не пострадают. Наше главное требование – рынок должен работать. Должны быть оборудованы современные и комфортные для покупателей и предпринимателей торговые места”, – сказал и.о. директора Департамента предпринимательства и развития промышленности Владимир Костиков.

По условиям аренды, арендатора обяжут привлекать инвестиции на реконструкцию здания и капремонт инженерных сетей.

“Культурное наследие Киева должно оставаться незыблемым”, – подчеркнул Костиков.   

КГГА отмечает, что после 40 лет эксплуатации помещение рынка требует капитальной реконструкции. Помещение рынка которое является культурным наследием и находится в историческом месте столицы, оно должно оставаться одним из элементов подлинности и уникальности Киева, добавили в администрации.

Контекст:

Житний рынок – один из старейших рынков столицы. Его помещение построили в 1980 году. 

Столичные рынки Владимирский, Бессарабский и Житний относятся к коммунальной собственности Киева, напомнили в КГГА.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.10 / Премьер Польши – Минск может рассчитывать на помощь ЕС — но только после «демократизации»

21.12 / Четверть украинцев считают, что в 2021 году будут назначены досрочные выборы президента Украины – опрос

11.12 / В немецкой клинике у Кернеса отказала вторая почка – Фукс

18.06 / Франция не увидела условий для вступления Украины в НАТО

27.09 / Дом в Кировской области ушел под землю

24.05 / В ЛНР рассказали о подрыве украинского военного на собственной мине в Донбассе

22.03 / Galaxy A31 названа лучшей моделью среди смартфонов Samsung

04.03 / Москва пообещала соразмерный ответ на санкции ЕС

11.08 / Дипломаты занялись поиском пропавшего в Минске российского фотокора

21.09 / Тимошенко, возможно, вывела из Украины $16,5 млн через Латвию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика