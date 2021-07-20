 

Полина Гагарина поделилась секретами эффективного питания: “Превратилась в прекрасную лебедь”

20.07.2021, 7:56, Разное
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Популярная певица Полина Гагарина недавно стала гостьей авторского проекта ведущей Ляйсан Утяшевой “Дерзкая готовка”. В ходе передачи поп-звезда поделилась со зрителями своими основными принципами питания.
Стоит отметить, что исполнительница, исповедуя принципы правильного питания, дома самолично не занимается приготовлением блюд – выяснилось, что данным процессом у неё занимается специально нанятый повар. Впрочем, по мнению Полины Гагариной, упомянутый фактор позволяет ей всегда потреблять сбалансированный рацион и по содержанию компонентов, и по калорийности. При этом к завтраку красавица относится неоднозначно, употребляя его лишь тогда, когда испытывает голод. В противном же случае утренний примем пищи провоцирует у неё появление некоего “груза”, заставляющего затем в течение дня поглощать еду сверх меры. От подробного же ответа на вопрос о довольно быстром похудении на несколько десятков килограммов звезда сцены, образно говоря, уклонилась: “Просто оформилась: из прекрасной пухленькой девчушки я превратилась в прекрасную, роскошную, худую лебедь”.

К слову, само участие певицы в кулинарном шоу Ляйсан Утяшевой стало поистине уникальным. Дело в том, что в процессе программа Полина Гагарина готовила вовсе не какое-либо блюдо, а маску для лица. Впрочем, после завершения приготовления наносить её на себя знаменитость отказала, сославшись на некую двусмысленность такой идеи.



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