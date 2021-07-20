 

Россия предостерегла США от развертывания гиперзвуковых ракет в Европе

20.07.2021, 6:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Решение США развернуть гиперзвуковые ракеты в Европе будет носить дестабилизирующий характер, заявило посольство РФ в США.

В посольстве «хотели бы напомнить пресс-секретарю Пентагона, что потенциальное развертывание любых гиперзвуковых ракет в Европе будет крайне дестабилизирующим». В сообщении указывается, что в таком случае «время полета оставит либо мало времени, либо не оставит его совсем на принятие решения и увеличит вероятность непреднамеренного конфликта», передает ТАСС.

Напомним, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что российские гиперзвуковые системы, в отличие от американских, являются потенциально дестабилизирующим фактором.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.03 / В NASA предложили «космические» колеса для велосипеда

23.04 / ГИБДД подготовила новый список штрафов

08.09 / Мнения: Материнство не должно продаваться

10.07 / Песков заявил, что Порошенко не поздравлял Путина с праздниками

08.07 / США заподозрили TikTok в несоблюдении конфиденциальности данных детей

30.08 / Индия отказалась от совместных с Россией учений «Кавказ-2020»

29.07 / Европу предупредили о последствиях санкций против «Северного потока – 2»

24.06 / В Совфеде оценили новый поворот в расследовании крушения MH17

07.01 / “Видите, как это ужасно?” 64-летний Том Хэнкс побрился налысо ради роли в кино. Видео

07.07 / Захвативший банк в Тюмени мужчина задержан

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика