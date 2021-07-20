 

Зеленский определил приоритет для мирового сообщества

20.07.2021, 6:58, Новости дня
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Безопасность судоходства в Черном и Азовском морях должна стать приоритетом для мирового сообщества, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В ходе рабочего визита в Грузию Зеленский обсудил с грузинскими властями «развитие безопасности и оборонного сотрудничества в Черноморском регионе», сообщила его пресс-служба. Зеленский заявил, что необходимо «вернуть» Черное и Азовское моря «в пространство международного морского права», а также «восстановить безопасность судоходства». По его словам, это «должно стать приоритетом для мирового сообщества». «Важным инструментом для достижения этой цели может стать украинская инициатива «Крымская платформа», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, Зеленский, прибывший в понедельник в Батуми для участия в международной конференции «Сила притяжения Европейского союза и трансформация региона», незамедлительно направился к грузино-абхазской границе, которую Тбилиси после войны-2008 называет «линией российской оккупации».



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