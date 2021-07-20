 

Россияне захотели поспать на работе

20.07.2021, 6:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Почти 40% россиян хотели бы иметь возможность вздремнуть на работе, говорится в отчете исследовательского центра сервиса Зарплата.ру.

«Более трети россиян (37%) хотели бы иметь возможность вздремнуть в течение рабочего дня, а 25% респондентов уверены, что не смогли бы заснуть в офисе, даже если бы это было разрешено», – передает РИА «Новости» текст исследования.

Там добавляется, что против сна на работе выступают 31%, а 5% затруднились с ответом. В то же время 2% признались, что и так спят на работе – в подсобке или во время обеда на парковке в автомобиле.

В большей степени идею отдыха на рабочем месте разделяют мужчины – 61% против 39% женщин. При этом большинство опрошенных считает, что им хватило бы получаса.

Исследование проведено Зарплатой.ру 12-17 июля во всех регионах страны (1 тыс. 783 респондента).

Ранее врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, научный сотрудник МГУ, доктор Зухра Павлова рассказала, почему клонит в сон на работе и как с этим бороться.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.10 / Белорусский телеканал назвал Украину “бывшей УССР”

17.08 / Нападение на группу силовиков произошло в Ингушетии

30.06 / NTD – пандемия коронавируса оживила экотуризм и пешие прогулки

17.07 / Глава ДНР возложил на Киев ответственность за крушение малайзийского Boeing

07.08 / В Сенате проходят слушания о роли федеральных сил в разгоне протестов

21.07 / Зеленский о захвате заложников в Луцке: Держу ход событий под личным контролем

08.11 / WP – мировые лидеры поздравляют Байдена с победой и гадают, что будет дальше

29.09 / Обвиняемый по делу MH17 россиянин решил выступить в суде

26.09 / 300 граммов Сталина за 229 грн. Винницкий суши-бар назвал ролл именем советского диктатора и попал в скандал

28.08 / На прикурившего в церкви от свечи подростка завели дело в Чите

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика