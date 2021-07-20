Россияне захотели поспать на работе

Почти 40% россиян хотели бы иметь возможность вздремнуть на работе, говорится в отчете исследовательского центра сервиса Зарплата.ру.

«Более трети россиян (37%) хотели бы иметь возможность вздремнуть в течение рабочего дня, а 25% респондентов уверены, что не смогли бы заснуть в офисе, даже если бы это было разрешено», – передает РИА «Новости» текст исследования.

Там добавляется, что против сна на работе выступают 31%, а 5% затруднились с ответом. В то же время 2% признались, что и так спят на работе – в подсобке или во время обеда на парковке в автомобиле.

В большей степени идею отдыха на рабочем месте разделяют мужчины – 61% против 39% женщин. При этом большинство опрошенных считает, что им хватило бы получаса.

Исследование проведено Зарплатой.ру 12-17 июля во всех регионах страны (1 тыс. 783 респондента).

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