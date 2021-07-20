Мнение: Пару слов про мудаков



Что-то у меня, что не пост – то стихи. Лето видать, середина. В общем, в Томске как-то кучно пошло на прошлой неделе. То полицейского подожгут, то самолет упал. Слава богу все живы. И даже – мудаки. О них – отдельно.

Пара слов про предысторию. В общем, в Томской области сел самолет в тайге. Герой летчик, это без сарказма, спас 19 человек. Сломал ногу. Но машину в нереальных условиях посадил. Увы, про него не снимут кино, но – спасибо, что живой.

Авиакомпания, небольшая, даже не гугля, ясно, что возит вахтовиков – очухалась, набухалась (я бы точно нажрался), что жертв нет – выплатила всем по 100 000 рублей, за моральный ущерб. Думаю, и героя летчика тоже подлечат за их счет, плюс, таких людей не теряют. В том смысле, что сказали, что чз два месяца, а он при посадке ногу, еще раз сломал, будет снова летать.

И, как мы любим, я читаю местные комментарии от мудаков. Нет, я, конечно, понимаю – что это обычные классссические мудаки. Причем в реальности это гов… ладно, после вчерашнего поста будем включать вежливость, этот навоз – он очень конченный.

Сидит, кстати, не факт, что от мужского ника пишет мужик или наоборот, какое-то существо. И гадит. Потому что ничего в этой жизни больше – не умеет. Проблема в том, что такие сволочи часто заводят народ. Ладно, предисловие затянулось.

Два коммента, которые меня убили.

1) Надо было заплатить больше и

2) Им надо менять весь авиапарк теперь!

Вот, знаете, я за карательную психиатрию уже. Или может за расстрелы, а? Ну, мудаки не думают, у них рефлексов больше, когда они, пардон, в сортир, ходят. Ведь, если подумать.

Страшно, да, что люди пережили. Пилот – герой, ему я бы премию выплатил, да и выплатят, уверен.

Но, давайте разорим компанию? Нафиг ей завтра опять кого-то везти, ведь диванное мудло решило что-то? Причем, они, компания, быстро среагировали, молодцы. 100 000 – хорошие деньги. Не знаю, как там было у людей, врать не буду – но, кто скажет, что надо было миллион, а спрошу – почему не полтора? Или пять? Где граница?

И, конечно. второе. Ага, не разобравшись, менять авиапарк. В Томске каждый день кто-то попадает в ДТП, иногда с участием даже трамваев. Давайте вернем лошадей? А лучше просто пешочком, да?

Я прекрасно понимаю, что есть люди, а есть Интернет-мудаки. Но как-то я устал от них, ей богу.

И все больше и больше, склоняюсь к деанону в Сети.

Если ты смелый, как я – пиши честно. Тролли достали, а мы заодно пересчитаем мудаков в стране.

Уверен, их станет – сильно меньше.

Счастья вам.

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